В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для особенных детей

В конце 2023 года в Тюмени начал работать первый центр дневного пребывания для детей с инвалидностью. В 2025 году в областной столице было открыто еще одно и по одному в Ишиме и Ялуторовске, сообщает региональный департамент социального развития.

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