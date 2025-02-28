В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для особенных детей

Posted 28 февраля, 05:12
Published 28 февраля, 05:12
Modified 2 марта, 13:52
Updated 2 марта, 13:52
Работа центров для детей с ОВЗ в Тюменской области организована при поддержке департамента социального развития Тюменской области на базе негосударственных организаций и при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках пилотного проекта стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», реализуемой Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
«В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью», — пояснила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития ТО Гульнара Байматова.
В работе специалистов используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет.
Адреса и контакты центров:
Услуги пребывания для родителей бесплатны.
Также напомним, что Тюменская область по предложению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Тюменская стала стажировочной площадкой для субъектов России по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.