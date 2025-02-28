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Posted 28 февраля, 05:12

Published 28 февраля, 05:12

Modified 2 марта, 13:52

Updated 2 марта, 13:52

В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для особенных детей

В Тюменской области работают четыре центра дневного пребывания для особенных детей

28 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI.
В конце 2023 года в Тюмени начал работать первый центр дневного пребывания для детей с инвалидностью. В 2025 году в областной столице было открыто еще одно и по одному в Ишиме и Ялуторовске, сообщает региональный департамент социального развития.

Работа центров для детей с ОВЗ в Тюменской области организована при поддержке департамента социального развития Тюменской области на базе негосударственных организаций и при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках пилотного проекта стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», реализуемой Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«В центрах дневного пребывания помогают сформировать у детей с инвалидностью необходимые жизненные навыки, социализироваться, улучшить коммуникацию. В целом это способствует улучшению качества жизни семей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью», — пояснила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития ТО Гульнара Байматова.

В работе специалистов используются адаптивные спортивные настольные игры, проводятся творческие мастер-классы, курсы по формированию жизненной компетенции для подростков от 12 лет.

Адреса и контакты центров:

  • в Тюмени — региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), тел. 8-915-330-88-25;
  • АНО «Институт уникальных детей», тел. 8 (3452) 68-55-66.
  • в Ишиме — АНО «Центр реализации социальных программ и проектов „ПрофСтандарт“», тел. 8-919-937-83-48;
  • в Ялуторовске — АНО социальной поддержки, развития и укрепления здоровья «Пристань Добрых Дел», тел. 8 (34535) 3-75-00.

Услуги пребывания для родителей бесплатны.

Также напомним, что Тюменская область по предложению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Тюменская стала стажировочной площадкой для субъектов России по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.

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