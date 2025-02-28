В Тюменской области на Масленицу будет действовать «сухой закон»

Уже традиционно в день масленичных гуляний в Ялуторовске пройдет масса праздничных мероприятий на площади Победы и Сретенской площади. Начнется праздник в 11:15 с забега со сковородками на площади Победы. В полдень здесь же пройдетшествия во главе с тещей Ялуторовской Масленицы, Блинным царем и его свитой.