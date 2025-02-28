В Тюменской области на Масленицу будет действовать «сухой закон»

Posted 28 февраля, 08:34
Published 28 февраля, 08:34
Modified 28 февраля, 08:36
Updated 28 февраля, 08:36
«На Масленицу в Ялуторовске установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — сообщили в мэрии.
Уже традиционно в день масленичных гуляний в Ялуторовске пройдет масса праздничных мероприятий на площади Победы и Сретенской площади. Начнется праздник в 11:15 с забега со сковородками на площади Победы. В полдень здесь же пройдетшествия во главе с тещей Ялуторовской Масленицы, Блинным царем и его свитой.
Одновременно с этим в 12:00 на Сретенской площади начнется шоу-программа «Блинный разгуляй»: запланированы концертные выступления творческих коллективов, битва блинопеков — команды будут соревноваться в выпекании огромных блинов на двух трехметровых сковородах.
В это же время гости праздника смогут побывать в Деревне чудаков, где будут подавать блины на лопате, сосиски на вилах и яйца на утюге.
Напомним, в минувшем году на Масленицу в Ялуторовске мега-блин не пекли — проводы зимы проходили в более скромном формате. Мероприятие «Битва блинопеков» и выпечка огромного блина были перенесены на День празднования 365-летия Ялуторовска. И тогда испеченный на День города блин диаметром 295 сантиметров был внесен в Книгу рекордов России.
До этого испечь и перевернуть гигантский блин без разрывов безуспешно пытались на протяжении 16 лет. И за все эти годы на приготовление ялуторовского мега-блина было потрачено более 10 тысяч яиц, две тонны молока и около трех тонн муки.
Ранее «Наш Город» писал, что в России за последний год «индекс блина» вырос на 5%. В Тюмени, в частности, на приготовлении 10-15 блинов придется потратить от 100 до 125 рублей.