nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 08:34

Published 28 февраля, 08:34

Modified 28 февраля, 08:36

Updated 28 февраля, 08:36

В Тюменской области ограничат продажу алкоголя на Масленицу

В Тюменской области на Масленицу будет действовать «сухой закон»

28 февраля 2025, 08:34
Фото: Администрация Ялуторовска.

В Тюменской области ограничат продажу алкоголя на Масленицу

Сюжет
Алкоголь
Ограничения на продажу алкогольных напитков введут в Ялуторовске 2 марта, в день проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию широкой масленицы. Об этом сообщили в администрации города.
«На Масленицу в Ялуторовске установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — сообщили в мэрии.

Уже традиционно в день масленичных гуляний в Ялуторовске пройдет масса праздничных мероприятий на площади Победы и Сретенской площади. Начнется праздник в 11:15 с забега со сковородками на площади Победы. В полдень здесь же пройдетшествия во главе с тещей Ялуторовской Масленицы, Блинным царем и его свитой.

Одновременно с этим в 12:00 на Сретенской площади начнется шоу-программа «Блинный разгуляй»: запланированы концертные выступления творческих коллективов, битва блинопеков — команды будут соревноваться в выпекании огромных блинов на двух трехметровых сковородах.

В это же время гости праздника смогут побывать в Деревне чудаков, где будут подавать блины на лопате, сосиски на вилах и яйца на утюге.

Напомним, в минувшем году на Масленицу в Ялуторовске мега-блин не пекли — проводы зимы проходили в более скромном формате. Мероприятие «Битва блинопеков» и выпечка огромного блина были перенесены на День празднования 365-летия Ялуторовска. И тогда испеченный на День города блин диаметром 295 сантиметров был внесен в Книгу рекордов России.

До этого испечь и перевернуть гигантский блин без разрывов безуспешно пытались на протяжении 16 лет. И за все эти годы на приготовление ялуторовского мега-блина было потрачено более 10 тысяч яиц, две тонны молока и около трех тонн муки.

Пять способов превратить блины в полезную еду
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в России за последний год «индекс блина» вырос на 5%. В Тюмени, в частности, на приготовлении 10-15 блинов придется потратить от 100 до 125 рублей.

Читайте также:
В военкоматах Тюмени не хватает людей. Нужны сотрудники для учета мобилизованныхСтреляют и летает беспилотник: на Червишевском тракте заметили скопление силовиковВоздух в Тюмени проверили из-за едкой вони. Что в нем нашли?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Продажа#Ялуторовск#Праздники#Масленица#Блины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика