nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 14:13

Published 28 февраля, 14:13

Modified 28 февраля, 14:15

Updated 28 февраля, 14:15

В тюменское Заболотье завезли 600 тонн топлива для электростанций

В тюменское Заболотье завезли 600 тонн топлива для электростанций

28 февраля 2025, 14:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Тобольский район
В Заболотье в Тобольском районе въехали последние цистерны с топливом. Общий объем завезенных ГСМ для электростанций составил 600 тонн. Об этом рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В труднодоступном районе Тюменской области работают девять дизельных электростанций, чтобы у жителей круглые сутки был доступ к электричеству. На год бесперебойной работы станций нужно порядка 600 тонн топлива. Ровно столько завезли в Заболотье.

Техника тонет, а пешеходов встречают волки — как тюменцы выживают без зимников
Узнать подробнее
«Завершили завоз топлива для дизельных электростанций в Заболотье. Ежегодно правительство Тюменской области выделяет нам субсидию на закупку горючего для электростанций, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии в дома жителей и соцобъекты», — пояснил Митрюшкин.
Видео: телеграм-канал Леонида Митрюшкина.

В начале февраля в тюменском Заболотье открыли еще четыре зимника, чем решили проблему отрезанности деревень друг от друга и от большой земли. Дороги соединили село Лайтамак, деревни Ишменева, Иземеть и Ачиры. Из-за слишком теплой зимы на болоте не могли проложить безопасные дороги.

Читайте также:
В мэрии Тобольского района прошли обыскиОн не справляется! Жители Заболотья потребовали отставки главы Тобольского районаБастрыкин взял на контроль проблему зимников в Тюменской области
#Марина Коржина#Общество#Видео#Тобольск#Тобольский район#Дизельное топливо#Электростанции#Заболотье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика