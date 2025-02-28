В тюменское Заболотье завезли 600 тонн топлива для электростанций

Posted 28 февраля, 14:13
Published 28 февраля, 14:13
Modified 28 февраля, 14:15
Updated 28 февраля, 14:15
В труднодоступном районе Тюменской области работают девять дизельных электростанций, чтобы у жителей круглые сутки был доступ к электричеству. На год бесперебойной работы станций нужно порядка 600 тонн топлива. Ровно столько завезли в Заболотье.
«Завершили завоз топлива для дизельных электростанций в Заболотье. Ежегодно правительство Тюменской области выделяет нам субсидию на закупку горючего для электростанций, чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии в дома жителей и соцобъекты», — пояснил Митрюшкин.
В начале февраля в тюменском Заболотье открыли еще четыре зимника, чем решили проблему отрезанности деревень друг от друга и от большой земли. Дороги соединили село Лайтамак, деревни Ишменева, Иземеть и Ачиры. Из-за слишком теплой зимы на болоте не могли проложить безопасные дороги.