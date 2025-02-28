В тюменское Заболотье завезли 600 тонн топлива для электростанций

В начале февраля в тюменском Заболотье открыли еще четыре зимника, чем решили проблему отрезанности деревень друг от друга и от большой земли. Дороги соединили село Лайтамак, деревни Ишменева, Иземеть и Ачиры. Из-за слишком теплой зимы на болоте не могли проложить безопасные дороги.