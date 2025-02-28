В Тюменских колледжах увеличат количество бюджетных мест на ИТ-специальности

Департамент информатизации участвует в подготовке IT-кадров в тюменских вузах. В частности, заключаются договоры о целевом обучении. Так, в прошлом году четыре абитуриента были зачислены в Тюменский государственный университет по целевому направлению по IT-направлениям в сфере информационной безопасности.