В Тюменских колледжах увеличат количество бюджетных мест на ИТ-специальности

Posted 28 февраля, 13:45
Published 28 февраля, 13:45
Modified 5 марта, 05:57
Updated 5 марта, 05:57
Накануне, 27 февраля, прошло первое заседание рабочей группы «Кадры для цифровой трансформации». Участие в мероприятие приняли представители исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Тюменской области.
На встрече эксперты обсудили реализацию программы популяризации ИТ-специальностей в регионе, которая включает:
Ежегодно увеличивается количество выделяемых бюджетных мест на специальности в сфере информационных технологий. Так, рост количества бюджетных мест по таким программам среднего профессионального образования в Тюменской области составил:
Департамент информатизации участвует в подготовке IT-кадров в тюменских вузах. В частности, заключаются договоры о целевом обучении. Так, в прошлом году четыре абитуриента были зачислены в Тюменский государственный университет по целевому направлению по IT-направлениям в сфере информационной безопасности.
Проект «Кадры для цифровой трансформации» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — новый федеральный проект, который стартовал в 2025 году. Его реализация продлится до 2030 года.