В Тюмени водитель маршрутки побил пассажира

Posted 28 февраля, 15:23
Published 28 февраля, 15:23
Modified 28 февраля, 15:33
Updated 28 февраля, 15:33
Инцидент случился в маршрутке № 84 днем 28 февраля. Очевидец происшествия снял на видео, как мужчину выпихивают из салона, а потом водитель и еще один мужчина толкают так, что пассажир падает на спину на снег.
По словам очевидца, изгнанный пассажир крепко уснул и храпел во время движения. Но никому не мешал, и проснулся, только когда водитель начал на него кричать.
«У „Гудвина“ водитель начал на него орать: „Ты наркоман неадекватный, вмазался, сиди дома“. Я спросил: „Почему наркоман именно?“ Мне ответили: „Красный весь“. После этот мужчина подошел к водителю, завязалась ругань. Водитель его грубо вытолкнул наружу», — сказал очевидец в беседе с 72.ru.
Мужчина пытался вернуться в маршрутку, но водитель закрыл перед ним дверь, хотя стоял на светофоре. При этом, когда водитель вернулся в маршрутку, многие пассажиры высказывали ему одобрение и предлагали салфетки, чтобы вытереть руки.
Горожане после просмотра видео оценили ситуацию не так однозначно, как автор ролика. Многие раскритиковали в соцсетях поведение водителя и предупредили его об ответственности за подобные действия.
«Человек устал просто после работы, наверно, и уснул», «Вот так уснешь в автобусе, а проснешься на улице», «Водители вообще неадекватные пошли. У мамы началось кровотечение прям в маршрутке после операции, головокружение. Так ее назвали алкашкой и начали выгонять», «Если будет заявление, то водиле срок, а перевозчику — штраф», — написали тюменцы под роликом.
Но некоторые горожане отметили, что пассажиры одобрили поведение водителя. Вероятно, был повод, чтобы пассажира принудительно высадили из маршрутки.
«Может он уже кругов 10 так катается спящим, кто знает?», «Правильно водитель сделал», «Судя по отношению пассажиров, в описании события кое о чём умолчали», — считают горожане.
Ранее тюменец-инвалид пожаловался, что едва не получил новую травму в городском автобусе. Водитель рванул от остановки, не дождавшись, когда вошедшие пассажиры найдут места.