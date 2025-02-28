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Posted 28 февраля, 01:57

Published 28 февраля, 01:57

Modified 28 февраля, 02:16

Updated 28 февраля, 02:16

В Тюмени у здания администрации появится «сердечная» площадь

В Тюмени у здания администрации появится «сердечная» площадь

28 февраля 2025, 01:57
Фото: 1MI.
В центре города архитекторы хотят установить арт-объект «Сердце города». На площади появится интерактивный стенд и вода под стеклом, означающая реку Туру.

В самом центре площади, напротив здания администрации Тюмени, архитекторы предлагают установить арт-объект под названием «Сердце города».

По словам Вероники Бариновой-Малой, заместителя главного архитектора центра «Сибирь», это будет панно, интегрированное в площадь, от которого расходятся «импульсы» в виде мощения со встроенной подсветкой.

С правой стороны от «сердца» планируется разместить информационные стенды, а слева — бегущую строку, транслирующую городские новости, которая станет одновременно арт-объектом, навесом и местом притяжения.

Вокруг «сердца» специалисты предлагают установить четыре интерактивных стенда с информацией о каждом административном округе, а также дополнить территорию гербом Тюмени и слоганом «От сего града начинается».

Динамические светильники оживят пространство, меняя цветовую гамму в зависимости от программы. В День России, к примеру, площадь будет подсвечена в цветах российского триколора, пишет «Тюменская линия».

Главной задачей является сохранение пешеходных маршрутов и зеленых насаждений.

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В Тюмени появится новый сквер с амфитеатром и арт-объектом «Отряды мэра». Работы будут проведены по улице Мельничной, 21 и Мельничной, 23.

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