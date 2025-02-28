В Тюмени у здания администрации появится «сердечная» площадь

Posted 28 февраля, 01:57
Published 28 февраля, 01:57
Modified 28 февраля, 02:16
Updated 28 февраля, 02:16
В самом центре площади, напротив здания администрации Тюмени, архитекторы предлагают установить арт-объект под названием «Сердце города».
По словам Вероники Бариновой-Малой, заместителя главного архитектора центра «Сибирь», это будет панно, интегрированное в площадь, от которого расходятся «импульсы» в виде мощения со встроенной подсветкой.
С правой стороны от «сердца» планируется разместить информационные стенды, а слева — бегущую строку, транслирующую городские новости, которая станет одновременно арт-объектом, навесом и местом притяжения.
Вокруг «сердца» специалисты предлагают установить четыре интерактивных стенда с информацией о каждом административном округе, а также дополнить территорию гербом Тюмени и слоганом «От сего града начинается».
Динамические светильники оживят пространство, меняя цветовую гамму в зависимости от программы. В День России, к примеру, площадь будет подсвечена в цветах российского триколора, пишет «Тюменская линия».
Главной задачей является сохранение пешеходных маршрутов и зеленых насаждений.
В Тюмени появится новый сквер с амфитеатром и арт-объектом «Отряды мэра». Работы будут проведены по улице Мельничной, 21 и Мельничной, 23.