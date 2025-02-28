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Posted 28 февраля, 12:23

Published 28 февраля, 12:23

Modified 2 марта, 17:34

Updated 2 марта, 17:34

В Тюмени проходит первый региональный турнир по фиджитал-триатлону

В Тюмени проходит первый региональный турнир по фиджитал-триатлону

28 февраля 2025, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.
Первый в Тюменской области фиджитал-центр отмечает свой первый юбилей. В честь этого события центр запустил серию турниров для школьников по фиджитал-спорту. О мероприятии рассказали в Информационном центре правительства региона.
Фото: Информационный центр правительства ТО/телеграм

Напомним, что «Мой фиджитал» стал первым центром фиджитал-спорта в Уральском федеральном округе. Он был открыт в конце февраля 2024 года на набережной реки Туры, в районе Моста Влюбленных (ул. Береговая, 28). Площадка центра представляет собой единое пространство для занятий классическими и цифровыми видами спорта.

«Когда фиджитал-центр открыли в Тюмени, он стал четвертым в стране. Сейчас в России работает уже 12 таких центров, а к 2030 году — будет 300. Поэтому наш центр является таким локомотивом, примером для других регионов. В рамках триатлона мы проведем 40 турниров, в них примут участие 1000 школьников в возрасте 14-18 лет. Команды с лучшими результатами сразятся в итоговом турнире и получат кубок от нашего центра», — отметил руководитель тюменского фиджитал-центра Максим Шереметьев.

В ближайшее время тюменский фиджитал-центр совместно с департаментом по спорту и молодежной политике Тюмени запустят проект «Фиджитал в школу». Для учеников в качестве допобразования начнут проводить занятия по фиджитал.

Также сегодня на площадке центра победителям и призерам регионального чемпионата, который проходил в Тюмени в феврале, присвоили спортивные разряды. В конце марта они представят регион на межрегиональных соревнованиях.

«Тюменская область стала первой в стране, где спортсменам присвоили разряды по фиджиталу. Их получили 9 человек. Фиджитал-спорт — это уникальное движение, которое не имеет аналогов. Здесь совмещается цифровое пространство и физическая активность. Если человек силен в киберспорте, то ему придется показать свои навыки еще и в классическом спорте», — пояснил Президент федерации фиджитал-спорта ТО Павел Вешкурцев.

К слову, с 2015 года в Тюменской области на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). За это время тюменские юные роботехники неоднократно становились призерами мировых, российских и региональных конкурсов и соревнований.

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