В Тюмени проходит первый региональный турнир по фиджитал-триатлону

К слову, с 2015 года в Тюменской области на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). За это время тюменские юные роботехники неоднократно становились призерами мировых, российских и региональных конкурсов и соревнований.