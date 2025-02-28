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Posted 28 февраля, 14:49

Published 28 февраля, 14:49

Modified 28 февраля, 15:30

Updated 28 февраля, 15:30

В Тюмени «Лига Первых» обсудила кибербезопасность в сфере АПК

В Тюмени «Лига Первых» обсудила кибербезопасность в сфере АПК

28 февраля 2025, 14:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Правительство Тюменской области
Чиновник и руководители ведущих предприятий АПК Тюменской области собрались на второй деловой завтрак «Лига Первых». Темой встречи стала кибербезопасность. Одним из важнейших вопросов стал: где взять специалистов по защите информации.

Цифровизация становится все шире, многие производства автоматизированы полностью или на нескольких этапах. Но при этом возрастают риски вмешательства злоумышленников в базы данных, производственные и экономические процессы.

«Схемы мошенничества приобретают глобальный характер. Важно, чтобы культура производства была еще и профессионально подкреплена системами безопасности, чтобы не происходило утечки данных. Гости, которых пригласил Сбербанк, из большого практического опыта работы могут показать, как системы безопасности работают и что с их помощью удается предоставить. Наша встреча — это посыл к тому, чтобы всем вместе подумать о важности цифровой безопасности в эпоху стремительной цифровизации, развития искусственного интеллекта», — сказал замгубернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.
Фото: тг "Тюменский аграрий"

Областной департамент информатизации регулярно рассылает предприятиям АПК рекомендации по защите данных. Директор департамента Станислав Логинов призвал посвящать хотя бы 15 минут в месяц общению с айтишниками, слушать их проблемы. Ведь если из-за кибератаки встанет производство, утечет бухгалтерия, зашифруется вся информация — будет поздно что-либо предпринимать. В таких случаях даже эксперты могут не спасти.

«Департамент делится экспертизой в части рекомендаций операционной системы, офисных пакетов и продуктов импортозамещения, которые существуют уже и возможны к использованию в работе», — сказал Логинов.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский отметил, что цифровизация, использование ИИ помогают нарастить эффективность и производительность, высвободить человеческий ресурс на более важные направления. Но невнимательность к информационной безопасности может привести к глобальным последствиям.

Руководитель группы комплексных решений BI.ZONE Юрий Рожнов и директор по развитию информационных систем и технологий Группы «ПРОДО» Владимир Игнатов рассказали, как защитить базы данных, программы и информационные ресурсы от посягательств хакеров и мошенников. Руководитель внешних проектов Корпоративного университета Сбера Екатерина Афанасьева раскрыла подробности проектов по подготовке профильных кадров, написал телеграм-канал «Тюменский аграрий».

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