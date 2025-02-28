В Тюмени «Лига Первых» обсудила кибербезопасность в сфере АПК

Областной департамент информатизации регулярно рассылает предприятиям АПК рекомендации по защите данных. Директор департамента Станислав Логинов призвал посвящать хотя бы 15 минут в месяц общению с айтишниками, слушать их проблемы. Ведь если из-за кибератаки встанет производство, утечет бухгалтерия, зашифруется вся информация — будет поздно что-либо предпринимать. В таких случаях даже эксперты могут не спасти.