В Тюмени «Лига Первых» обсудила кибербезопасность в сфере АПК

Posted 28 февраля, 14:49
Published 28 февраля, 14:49
Modified 28 февраля, 15:30
Updated 28 февраля, 15:30
Цифровизация становится все шире, многие производства автоматизированы полностью или на нескольких этапах. Но при этом возрастают риски вмешательства злоумышленников в базы данных, производственные и экономические процессы.
«Схемы мошенничества приобретают глобальный характер. Важно, чтобы культура производства была еще и профессионально подкреплена системами безопасности, чтобы не происходило утечки данных. Гости, которых пригласил Сбербанк, из большого практического опыта работы могут показать, как системы безопасности работают и что с их помощью удается предоставить. Наша встреча — это посыл к тому, чтобы всем вместе подумать о важности цифровой безопасности в эпоху стремительной цифровизации, развития искусственного интеллекта», — сказал замгубернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.
Областной департамент информатизации регулярно рассылает предприятиям АПК рекомендации по защите данных. Директор департамента Станислав Логинов призвал посвящать хотя бы 15 минут в месяц общению с айтишниками, слушать их проблемы. Ведь если из-за кибератаки встанет производство, утечет бухгалтерия, зашифруется вся информация — будет поздно что-либо предпринимать. В таких случаях даже эксперты могут не спасти.
«Департамент делится экспертизой в части рекомендаций операционной системы, офисных пакетов и продуктов импортозамещения, которые существуют уже и возможны к использованию в работе», — сказал Логинов.
Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский отметил, что цифровизация, использование ИИ помогают нарастить эффективность и производительность, высвободить человеческий ресурс на более важные направления. Но невнимательность к информационной безопасности может привести к глобальным последствиям.
Руководитель группы комплексных решений BI.ZONE Юрий Рожнов и директор по развитию информационных систем и технологий Группы «ПРОДО» Владимир Игнатов рассказали, как защитить базы данных, программы и информационные ресурсы от посягательств хакеров и мошенников. Руководитель внешних проектов Корпоративного университета Сбера Екатерина Афанасьева раскрыла подробности проектов по подготовке профильных кадров, написал телеграм-канал «Тюменский аграрий».