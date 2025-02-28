В правительстве Тюмени дали прогноз по паводку

Posted 28 февраля, 02:52
Published 28 февраля, 02:52
Modified 28 февраля, 03:57
Updated 28 февраля, 03:57
Вчера, 27 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
Губернатор дал указание руководителям муниципалитетов оценить готовность ресурсов и персонала к возможному наводнению. Особое внимание уделить созданию запасов полиэтиленовой пленки, мешков для грунта и инструментов для укрепления берегов, а также подготовке временных убежищ.
По предварительным данным Росгидромета, ожидается превышение среднемноголетнего уровня воды в реке Ишим, но без достижения прошлогодних пиковых значений. На Иртыше и Вагае прогнозируется значительный, но не критический подъем. В Тоболе и Туре уровень воды ожидается ниже нормы.
Губернатор поручил оценить потенциальные зоны затопления на основе прогнозируемых уровней воды в реках.
«Важно заранее определить, какие дома и участки дорог могут оказаться под угрозой. Главная задача — предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб для жилых зданий и предприятий», — сообщил Александр Моор.
Более точный прогноз от Росгидромета ожидается к середине марта.
Ранее региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что паводок может начаться в конце апреля на юге и в начале, на севере региона — ориентировочно в середине мая.