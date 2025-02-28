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Posted 28 февраля, 02:52

Published 28 февраля, 02:52

Modified 28 февраля, 03:57

Updated 28 февраля, 03:57

В правительстве Тюмени дали прогноз по паводку

В правительстве Тюмени дали прогноз по паводку

28 февраля 2025, 02:52
Фото: 1MI.
Паводок в Тюменской области не достигнет критических значений 2024 года. Уровень воды в Тоболе и Туре будет ниже нормы, на реках Ишим, Иртыш и Вагай ожидается высокий, но не критичный подъем воды.

Вчера, 27 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Губернатор дал указание руководителям муниципалитетов оценить готовность ресурсов и персонала к возможному наводнению. Особое внимание уделить созданию запасов полиэтиленовой пленки, мешков для грунта и инструментов для укрепления берегов, а также подготовке временных убежищ.

По предварительным данным Росгидромета, ожидается превышение среднемноголетнего уровня воды в реке Ишим, но без достижения прошлогодних пиковых значений. На Иртыше и Вагае прогнозируется значительный, но не критический подъем. В Тоболе и Туре уровень воды ожидается ниже нормы.

Губернатор поручил оценить потенциальные зоны затопления на основе прогнозируемых уровней воды в реках.

«Важно заранее определить, какие дома и участки дорог могут оказаться под угрозой. Главная задача — предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб для жилых зданий и предприятий», — сообщил Александр Моор.

Более точный прогноз от Росгидромета ожидается к середине марта.

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Ранее региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что паводок может начаться в конце апреля на юге и в начале, на севере региона — ориентировочно в середине мая.

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