В конце марта в Тюменской области начнется метеорологическая весна

Posted 28 февраля, 03:16
Published 28 февраля, 03:16
Modified 28 февраля, 03:18
Updated 28 февраля, 03:18
В Тюмени приход метеорологической весны вероятен уже в последние дни марта, хотя традиционно этот период начинается 1 апреля. Этими данными поделился синоптик Илья Винштейн.
Метеорологическая весна определяется специалистами как время, когда среднесуточная температура поднимается выше нуля градусов.
Официальной датой начала климатической весны в Тюмени считается 1 апреля, так как она базируется на анализе погодных наблюдений за последние 30 лет. Однако, фактическое наступление метеорологической весны варьируется в зависимости от текущей погоды.
В этом году прогнозируется более теплая погода в марте, что может спровоцировать более раннее наступление метеорологической весны, примерно на неделю раньше обычного срока, пишет ura.ru.