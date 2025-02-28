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Posted 28 февраля, 03:16

Published 28 февраля, 03:16

Modified 28 февраля, 03:18

Updated 28 февраля, 03:18

В конце марта в Тюменской области начнется метеорологическая весна

В конце марта в Тюменской области начнется метеорологическая весна

28 февраля 2025, 03:16
Фото: 1MI.
В Тюмени, по словам синоптика Ильи Винштейна, метеорологическая весна может наступить в конце марта, хотя традиционно ее начало приходится на 1 апреля.

В Тюмени приход метеорологической весны вероятен уже в последние дни марта, хотя традиционно этот период начинается 1 апреля. Этими данными поделился синоптик Илья Винштейн.

Метеорологическая весна определяется специалистами как время, когда среднесуточная температура поднимается выше нуля градусов.

Официальной датой начала климатической весны в Тюмени считается 1 апреля, так как она базируется на анализе погодных наблюдений за последние 30 лет. Однако, фактическое наступление метеорологической весны варьируется в зависимости от текущей погоды.

В этом году прогнозируется более теплая погода в марте, что может спровоцировать более раннее наступление метеорологической весны, примерно на неделю раньше обычного срока, пишет ura.ru.

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