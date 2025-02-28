В Госдуме РФ обсудили модель тюменского строительного кластера

Posted 28 февраля, 04:07
Published 28 февраля, 04:07
Modified 28 февраля, 04:09
Updated 28 февраля, 04:09
Основным вопросом в повестке для обсуждения были риски в жилищном строительстве. Модель тюменского кластера.В качестве инструмента для трансфера технологий, межрегиональной кооперации и обеспечения устойчивости строительной отрасли была представлена модель тюменского кластера.
«Интерес законодателей к кластерной политике как к нефинансовому инструменту поддержки отрасли обоснован. Кластер позволяет в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса до реализации инвестиционных проектов в промышленности», — пояснила гендиректор Строительно-индустриального кластера ТО Юлия Ахметова.
В общей сложности, в рамках тюменского кластера сейчас взаимодействуют более 750 компаний, создавая мощный синергетический эффект для развития строительной отрасли региона и страны в целом. Ключевым достижением ассоциации стало начало реализации 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей.
В общей сложности, в рамках тюменского кластера сейчас взаимодействуют более 750 компаний, а ключевым достижением ассоциации стал запуск 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. Напомним, что в регионе также действует нефтегазовый кластер, который был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.