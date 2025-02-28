В Госдуме РФ обсудили модель тюменского строительного кластера

В общей сложности, в рамках тюменского кластера сейчас взаимодействуют более 750 компаний, а ключевым достижением ассоциации стал запуск 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. Напомним, что в регионе также действует нефтегазовый кластер, который был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.