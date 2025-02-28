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Posted 28 февраля, 06:18

Published 28 февраля, 06:18

Modified 2 марта, 17:17

Updated 2 марта, 17:17

В электронной школе Тюменской области теперь есть расписание кружков и секций

В электронной школе Тюменской области теперь есть расписание кружков и секций

28 февраля 2025, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.
В сентябре прошлого года электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Теперь к сервису подключили еще и региональную систему дополнительного образования. О новой опции рассказали в региональном департаменте информатизации.
Фото: департамент информатизации/телеграм

Информация о записи ребенка на кружки и секции доступна в разделе «Расписание». Данные доступны как на сайте электронной школы, так и в приложении «Моя школа. Дневник».

«После интеграции сервиса родители и учащиеся смогут в одном месте отслеживать полное расписание своего ребенка как в школе, так и в различных программах дополнительного образования», — пояснили в ведомстве.

В разделе «Расписание» — «Другие мероприятия» отображается название программы и время проведения. Можно нажать на название кружка и узнать название группы и преподавателя.

Мобильное приложение «Моя школа. Дневник» доступно для скачивания в:

  • RuStore
  • App Store
  • AppGallery
  • GooglePlay

В депцифры напомнили, что дети могут самостоятельно заходить в электронную школу, для этого им нужна учетная запись на госуслугах. По ссылке родители могут посмотреть инструкцию, как создать учетную запись на госуслугах детям до 14 лет.

Отметим, благодаря цифровизации государственных и муниципальных услуг граждане Тюменской области могут получать многие услуги, не выходя из дома. Перевод услуг в электронный вид позволил избавиться от необходимости сбора документов, что исключило необоснованные временные, финансовые и организационные издержки для заявителей.

Подробнее ознакомится с порядком предоставления региональных услуг можно на портале услуг Тюменской области. Для удобства поиска необходимых услуг на портале реализован специальный раздел, который содержит популярные услуги по различным жизненным ситуациям.

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