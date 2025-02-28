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Posted 28 февраля, 04:07

Published 28 февраля, 04:07

Modified 28 февраля, 04:09

Updated 28 февраля, 04:09

В 2025 году тюменские НКО получат 107 млн рублей грантов на свои соцпроекты

В 2025 году тюменские НКО получат 107 млн рублей грантов на свои соцпроекты

28 февраля 2025, 04:07
Фото: Изображение Midjourney.
27 февраля отмечается Международный день некоммерческих организаций. Губернатор Тюменской области поздравил со знаменательной датой неравнодушных жителей региона, которые стараются сделать жизнь земляков лучше и качественнее. Заодно Александр Моор объявил о новом конкурсе грантов для НКО.

Глава региона напомнил, что в этом году грантовый конкурс приурочен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Поэтому одно из его направлений посвящено поддержке и сопровождению участников боевых действий и их семей.

«Совсем скоро, 3 марта, стартует прием заявок на пятый юбилейный конкурс грантов среди некоммерческих организаций. В нем представлены 12 направлений на различные размеры грантов — от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий бюджет — более 107 миллионов. Подать заявку можно до 7 апреля на сайте „Тюменьгранты.72to.ru“», — пояснил губернатор.

Александр Моор напомнил, что за четыре года в грантовом конкурсе для тюменских НКО 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

В свою очередь отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора. НКО в регионе часто выступают партнерами госорганов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, организации досуга детей, молодежи и пожилых людей. Так в прошлом году Тюменская область вошла в топ российских регионов по привлечению НКО к социальным услугам.

Тюменская область вошла в топ регионов России по привлечению НКО к социальным услугам
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