В 2025 году тюменские НКО получат 107 млн рублей грантов на свои соцпроекты

Posted 28 февраля, 04:07
Published 28 февраля, 04:07
Modified 28 февраля, 04:09
Updated 28 февраля, 04:09
Глава региона напомнил, что в этом году грантовый конкурс приурочен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Поэтому одно из его направлений посвящено поддержке и сопровождению участников боевых действий и их семей.
«Совсем скоро, 3 марта, стартует прием заявок на пятый юбилейный конкурс грантов среди некоммерческих организаций. В нем представлены 12 направлений на различные размеры грантов — от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий бюджет — более 107 миллионов. Подать заявку можно до 7 апреля на сайте „Тюменьгранты.72to.ru“», — пояснил губернатор.
Александр Моор напомнил, что за четыре года в грантовом конкурсе для тюменских НКО 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
В свою очередь отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора. НКО в регионе часто выступают партнерами госорганов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, организации досуга детей, молодежи и пожилых людей. Так в прошлом году Тюменская область вошла в топ российских регионов по привлечению НКО к социальным услугам.