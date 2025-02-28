В 2025 году тюменские НКО получат 107 млн рублей грантов на свои соцпроекты

Глава региона напомнил, что в этом году грантовый конкурс приурочен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Поэтому одно из его направлений посвящено поддержке и сопровождению участников боевых действий и их семей.