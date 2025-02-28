Тюменцы смогут увидеть на небе «сияние Да Винчи»

Posted 28 февраля, 12:15
Published 28 февраля, 12:15
Modified 28 февраля, 12:18
Updated 28 февраля, 12:18
В конце февраля невооруженным глазом можно увидеть Меркурий. Поэтому появление планет на вечернем небе называют великим парадом планет. Но это не все, чем небосвод может порадовать тюменцев. Только один раз, вечером 1 марта благодаря близости планет будет видна неосвещенная часть Луны.
«Между яркой Венерой и Меркурием покажется тонкий серпик молодой Луны. При ясной погоде будет видно „сияние Да Винчи“ или „пепельный свет“ — неосвещенную часть Луны», — рассказали в тюменском сообществе любителей астрономии «Старая башня».
А Меркурий можно будет увидеть в западной части неба до середины марта. Приближаясь к Венере, он образует красивую конфигурацию.
Февраль выдался беспокойным по части магнитных возмущений. Все дело в том, что Земля находится внутри потока быстрого солнечного ветра.