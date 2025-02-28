Тюменцы смогут увидеть на небе «сияние Да Винчи»

В конце февраля невооруженным глазом можно увидеть Меркурий. Поэтому появление планет на вечернем небе называют великим парадом планет. Но это не все, чем небосвод может порадовать тюменцев. Только один раз, вечером 1 марта благодаря близости планет будет видна неосвещенная часть Луны.