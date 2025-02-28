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Posted 28 февраля, 12:15

Published 28 февраля, 12:15

Modified 28 февраля, 12:18

Updated 28 февраля, 12:18

Тюменцы смогут увидеть на небе «сияние Да Винчи»

Тюменцы смогут увидеть на небе «сияние Да Винчи»

28 февраля 2025, 12:15
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Тюменской области могут увидеть необычное явление на вечернем небе. Оно называется «сияние Да Винчи» или «пепельный свет».

В конце февраля невооруженным глазом можно увидеть Меркурий. Поэтому появление планет на вечернем небе называют великим парадом планет. Но это не все, чем небосвод может порадовать тюменцев. Только один раз, вечером 1 марта благодаря близости планет будет видна неосвещенная часть Луны.

«Между яркой Венерой и Меркурием покажется тонкий серпик молодой Луны. При ясной погоде будет видно „сияние Да Винчи“ или „пепельный свет“ — неосвещенную часть Луны», — рассказали в тюменском сообществе любителей астрономии «Старая башня».
Фото: сообщество "Старая Башня"

А Меркурий можно будет увидеть в западной части неба до середины марта. Приближаясь к Венере, он образует красивую конфигурацию.

Февраль выдался беспокойным по части магнитных возмущений. Все дело в том, что Земля находится внутри потока быстрого солнечного ветра.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Луна#Астрономия
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