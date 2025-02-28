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Posted 28 февраля, 04:41

Published 28 февраля, 04:41

Modified 28 февраля, 04:43

Updated 28 февраля, 04:43

Тюменцы раскупили все билеты на концерт знаменитого «Хора Турцкого»

Тюменцы раскупили все билеты на концерт знаменитого «Хора Турцкого»

28 февраля 2025, 04:41
Фото: arthor.ru.
Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт знаменитого коллектива «Хор Турецкого». Выступление артистов состоится в преддверии Междунарожного женского дня — 7 марта в ДК «Нефтяник».

Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт знаменитого коллектива «Хор Турецкого». Выступление артистов состоится в преддверии Междунарожного женского дня — 7 марта в ДК «Нефтяник».

«Хор Турецкого приготовил эксклюзивный подарок: праздничный концерт-поздравление для прекрасной половины человечества от артистов. Специально в честь 8 марта артисты подбирали программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу. И всё это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо», — указано в описании.
Фото: tyumen.ticketland.ru

В настоящее время в продаже билетов на концертную программу «Вам, любимые!» уже не осталось.

«К сожалению, билеты на это мероприятие закончились», — указано на сайте агрегаторов.

Стоимость билетов на выступление популярных артистов начиналась от 2500 рублей. Самые дорогие стоили 10 тысяч рублей.

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Напомним, в 2022 году «Хор Турецкого» выступал в Тюмени бесплатно в преддверии Дня Победы. Тогда на концерт пришли порядка 40 тысяч зрителей. Также артисты давали бесплатные концерты в областной столице в День Области в 2017 году и в 2019 и в День города в 2018 году.

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