Тюменцы раскупили все билеты на концерт знаменитого «Хора Турцкого»

Напомним, в 2022 году «Хор Турецкого» выступал в Тюмени бесплатно в преддверии Дня Победы. Тогда на концерт пришли порядка 40 тысяч зрителей. Также артисты давали бесплатные концерты в областной столице в День Области в 2017 году и в 2019 и в День города в 2018 году.