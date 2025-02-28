Тюменцы раскупили все билеты на концерт знаменитого «Хора Турцкого»

Posted 28 февраля, 04:41
Published 28 февраля, 04:41
Modified 28 февраля, 04:43
Updated 28 февраля, 04:43
Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт знаменитого коллектива «Хор Турецкого». Выступление артистов состоится в преддверии Междунарожного женского дня — 7 марта в ДК «Нефтяник».
«Хор Турецкого приготовил эксклюзивный подарок: праздничный концерт-поздравление для прекрасной половины человечества от артистов. Специально в честь 8 марта артисты подбирали программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу. И всё это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо», — указано в описании.
В настоящее время в продаже билетов на концертную программу «Вам, любимые!» уже не осталось.
«К сожалению, билеты на это мероприятие закончились», — указано на сайте агрегаторов.
Стоимость билетов на выступление популярных артистов начиналась от 2500 рублей. Самые дорогие стоили 10 тысяч рублей.
Напомним, в 2022 году «Хор Турецкого» выступал в Тюмени бесплатно в преддверии Дня Победы. Тогда на концерт пришли порядка 40 тысяч зрителей. Также артисты давали бесплатные концерты в областной столице в День Области в 2017 году и в 2019 и в День города в 2018 году.