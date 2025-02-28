nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 04:31

Published 28 февраля, 04:31

Modified 28 февраля, 04:33

Updated 28 февраля, 04:33

Тюменские реки и озера расчистят 235 млн рублей

Тюменские реки и озера расчистят 235 млн рублей

28 февраля 2025, 04:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
В Тюмени и Тюменском районе будут проведены работы по очистке озера Алебашево и реки Ушаковка. 2,24 километра береговой линии озера будет расчищено, а прилегающую территорию благоустроят.

В 2025 году в Тюменской области продолжатся работы по очистке озера Алебашево. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов РФ.

На эти цели за два года будет выделено 170,1 миллиона рублей, а в 2025 году Росводресурсы планируют направить около 64 миллионов рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках федеральной программы «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Как отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, Алебашево находится в оживленном районе Тюмени. До начала работ водоем практически полностью был покрыт ряской, а из-за обмеления в его центральной части образовались участки с обнажившимся дном.

В результате реализации проекта будет расчищено 2,24 километра береговой линии озера.

В 2024 году проводилась очистка прибрежной зоны: удаление кустарников, мусора, выравнивание береговых склонов. По словам Ирины Шантиной, руководителя Нижне-Обского БВУ, в настоящее время ведется извлечение донных отложений с их последующим перемещением на спецплощадки для заморозки и обезвоживания, после чего они будут перевезены на специализированный полигон.

«В следующем году планируется удалить около 54 тысяч кубометров донных отложений, а общий объем, подлежащий извлечению, составляет примерно 215 тысяч кубометров», — пояснила Ирина Шантина.

После завершения очистки озера Алебашево планируется благоустройство прилегающей территории, что сделает ее более привлекательной для отдыхающих.

С 2026 года начнутся работы по расчистке реки Ушаковка в Тюменском районе. Протяженность очищаемого участка составит 5,8 километра.

В конце марта в Тюменской области начнется метеорологическая весна
Узнать подробнее

В Тюменской области власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево. Первый этап работ по расчистке озера был проведен в 2024 году.

Читайте также:
Власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера АлебашевоВ Тюмени улица Уездная будет перекрытаВ центре известного тюменского ЖК появится пруд, где можно будет покормить уток
#Ксения Мальчева#Тюмень#Благоустройство#Озеро Алебашево#Федеральная программа#Проект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика