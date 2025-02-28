Тюменские реки и озера расчистят 235 млн рублей

В 2024 году проводилась очистка прибрежной зоны: удаление кустарников, мусора, выравнивание береговых склонов. По словам Ирины Шантиной, руководителя Нижне-Обского БВУ, в настоящее время ведется извлечение донных отложений с их последующим перемещением на спецплощадки для заморозки и обезвоживания, после чего они будут перевезены на специализированный полигон.