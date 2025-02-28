Тюменские реки и озера расчистят 235 млн рублей

Posted 28 февраля, 04:31
Published 28 февраля, 04:31
Modified 28 февраля, 04:33
Updated 28 февраля, 04:33
В 2025 году в Тюменской области продолжатся работы по очистке озера Алебашево. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов РФ.
На эти цели за два года будет выделено 170,1 миллиона рублей, а в 2025 году Росводресурсы планируют направить около 64 миллионов рублей.
Финансирование будет осуществляться в рамках федеральной программы «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Как отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, Алебашево находится в оживленном районе Тюмени. До начала работ водоем практически полностью был покрыт ряской, а из-за обмеления в его центральной части образовались участки с обнажившимся дном.
В результате реализации проекта будет расчищено 2,24 километра береговой линии озера.
В 2024 году проводилась очистка прибрежной зоны: удаление кустарников, мусора, выравнивание береговых склонов. По словам Ирины Шантиной, руководителя Нижне-Обского БВУ, в настоящее время ведется извлечение донных отложений с их последующим перемещением на спецплощадки для заморозки и обезвоживания, после чего они будут перевезены на специализированный полигон.
«В следующем году планируется удалить около 54 тысяч кубометров донных отложений, а общий объем, подлежащий извлечению, составляет примерно 215 тысяч кубометров», — пояснила Ирина Шантина.
После завершения очистки озера Алебашево планируется благоустройство прилегающей территории, что сделает ее более привлекательной для отдыхающих.
С 2026 года начнутся работы по расчистке реки Ушаковка в Тюменском районе. Протяженность очищаемого участка составит 5,8 километра.
В Тюменской области власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево. Первый этап работ по расчистке озера был проведен в 2024 году.