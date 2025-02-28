Тюменская и Челябинская области договорились об обмене турпотоками

Туризм — одно из самых перспективных направлений для Тюменской области. Для привлечения новых путешественников в регион проводятся рекламные кампании, представители индустрии участвуют в специализированных выставках, заключаются соглашения с другими субъектами. Благодаря системной работе за последние шесть лет турпоток в Тюменскую область увеличился более, чем в два раза. Только в 2022 году регион посетили более 3 миллионов туристов.