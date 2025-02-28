Тюменская и Челябинская области договорились об обмене турпотоками

Posted 28 февраля, 04:12
Published 28 февраля, 04:12
Modified 28 февраля, 19:17
Updated 28 февраля, 19:17
Уже сегодня, 28 февраля, в Тюмень приезжает туристический поезд с гостями из Челябинска. Тюменцы планируют нанести ответный визит в соседний регион в марте.
«В прошлом году из Челябинска в Тюменскую область прибыл специальный железнодорожный состав при поддержке ОАО „РЖД“. Тогда в Тюмени и Тобольске отдохнули порядка 450 южноуральцев, включая школьников. Гости остались очень довольны, и мы рады сообщить, что в ноябре этого года туристы из Челябинска снова приедут в наш регион в рамках данного проекта. А уже сейчас реализуется ответная миссия: с 21 по 23 марта запланирован аналогичный специальный туристический поезд „Южноуральский экспресс“ из Тюмени в Челябинск», — пояснил руководитель Агентства туризма и продвижения ТО Дмитрий Пухов.
Челябинская область также популярны у тюменских путешественников, прежде всего из-за горнолыжных курортов. Также в топе у туристов природные национальные парки «Таганай», «Зигальга», «Зюраткуль».
«С 28 февраля по 5 марта ТИЦ Челябинска будет встречать жителей Тюмени на Цветном бульваре. С 11:00 до 20:00 ежедневно каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку с видами Южного Урала, поучаствовать в интерактивах и викторинах с розыгрышем призов, а также узнать о туристическом потенциале Челябинской области, включая промышленный, природный, культурно-познавательный и событийный туризм», — отметили в Информцентре.
Напомним, летом прошлого года правительство Тюменской области договорилось о совместном развитии внутреннего туризма со Свердловской и Нижегородской областями. Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Путешествуй!».
Туризм — одно из самых перспективных направлений для Тюменской области. Для привлечения новых путешественников в регион проводятся рекламные кампании, представители индустрии участвуют в специализированных выставках, заключаются соглашения с другими субъектами. Благодаря системной работе за последние шесть лет турпоток в Тюменскую область увеличился более, чем в два раза. Только в 2022 году регион посетили более 3 миллионов туристов.