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Posted 28 февраля, 04:12

Published 28 февраля, 04:12

Modified 28 февраля, 19:17

Updated 28 февраля, 19:17

Тюменская и Челябинская области договорились об обмене турпотоками

Тюменская и Челябинская области договорились об обмене турпотоками

28 февраля 2025, 04:12
Фото: Изображение Midjourney.
Регионы Уральского федерального округа продолжают развивать совместные туристические продукты. На этот раз о сотрудничестве договорились Тюменская и Челябинская области. О том, какие путешествия тюменцам предложат «соседи», рассказали в Информцентре правительства региона.
Фото: @visittyumenn

Уже сегодня, 28 февраля, в Тюмень приезжает туристический поезд с гостями из Челябинска. Тюменцы планируют нанести ответный визит в соседний регион в марте.

«В прошлом году из Челябинска в Тюменскую область прибыл специальный железнодорожный состав при поддержке ОАО „РЖД“. Тогда в Тюмени и Тобольске отдохнули порядка 450 южноуральцев, включая школьников. Гости остались очень довольны, и мы рады сообщить, что в ноябре этого года туристы из Челябинска снова приедут в наш регион в рамках данного проекта. А уже сейчас реализуется ответная миссия: с 21 по 23 марта запланирован аналогичный специальный туристический поезд „Южноуральский экспресс“ из Тюмени в Челябинск», — пояснил руководитель Агентства туризма и продвижения ТО Дмитрий Пухов.

Челябинская область также популярны у тюменских путешественников, прежде всего из-за горнолыжных курортов. Также в топе у туристов природные национальные парки «Таганай», «Зигальга», «Зюраткуль».

«С 28 февраля по 5 марта ТИЦ Челябинска будет встречать жителей Тюмени на Цветном бульваре. С 11:00 до 20:00 ежедневно каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку с видами Южного Урала, поучаствовать в интерактивах и викторинах с розыгрышем призов, а также узнать о туристическом потенциале Челябинской области, включая промышленный, природный, культурно-познавательный и событийный туризм», — отметили в Информцентре.

Напомним, летом прошлого года правительство Тюменской области договорилось о совместном развитии внутреннего туризма со Свердловской и Нижегородской областями. Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Путешествуй!».

Тюменская область договорилась о сотрудничестве в развитии туризма с двумя регионами
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Туризм — одно из самых перспективных направлений для Тюменской области. Для привлечения новых путешественников в регион проводятся рекламные кампании, представители индустрии участвуют в специализированных выставках, заключаются соглашения с другими субъектами. Благодаря системной работе за последние шесть лет турпоток в Тюменскую область увеличился более, чем в два раза. Только в 2022 году регион посетили более 3 миллионов туристов.

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