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Posted 28 февраля, 07:33

Published 28 февраля, 07:33

Modified 28 февраля, 07:35

Updated 28 февраля, 07:35

В Тюмени на Червишевском тракте заметили скопление силовиков

Стреляют и летает беспилотник: на Червишевском тракте заметили скопление силовиков

28 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI.

В Тюмени на Червишевском тракте заметили скопление силовиков

Сюжет
УМВД
Жители Тюмени сообщают о выстрелах в районе Червишевкого тракта. Также очевидцы делятся видео с летающим беспилотником в данном районе областной столицы.
«Что произошло на Червишевском тракте? Слышал выстрелы очередями, летает дрон», — поинтересовался один из тюменцев в сообществе ЧС Тюмень.
Видео: ЧС Тюмень.

Подписчики сообщества под опубликованным постом пошутили, что «голодные террористы захватили столовую и съели там все пирожки». Правда, все оказалось гораздо проще — в районе улиц Молодежной и Самарцева проходили плановые учебные мероприятия.

«На Червишевском тракте проводились плановые учебные мероприятия УМВД», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время учения уже завершены.

Жителей Тюменской области поднимут по тревоге
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 14 февраля в ТЦ «Остров» нагрянули сотрудники Росгвардии. Силовиков вызвали сотрудники торгового центра из-за неадекватного поведения одного из посетителей «Острова». По словам очевидцев, мужчина лежал на полу и выкрикивал нечленораздельные фразы. Здание ТРЦ он покинул уже в наручникам и в сопровождении вневедомственной охраны.

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