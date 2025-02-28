Стреляют и летает беспилотник: на Червишевском тракте заметили скопление силовиков

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 14 февраля в ТЦ «Остров» нагрянули сотрудники Росгвардии. Силовиков вызвали сотрудники торгового центра из-за неадекватного поведения одного из посетителей «Острова». По словам очевидцев, мужчина лежал на полу и выкрикивал нечленораздельные фразы. Здание ТРЦ он покинул уже в наручникам и в сопровождении вневедомственной охраны.