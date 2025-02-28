Стреляют и летает беспилотник: на Червишевском тракте заметили скопление силовиков

Posted 28 февраля, 07:33
Published 28 февраля, 07:33
Modified 28 февраля, 07:35
Updated 28 февраля, 07:35
«Что произошло на Червишевском тракте? Слышал выстрелы очередями, летает дрон», — поинтересовался один из тюменцев в сообществе ЧС Тюмень.
Подписчики сообщества под опубликованным постом пошутили, что «голодные террористы захватили столовую и съели там все пирожки». Правда, все оказалось гораздо проще — в районе улиц Молодежной и Самарцева проходили плановые учебные мероприятия.
«На Червишевском тракте проводились плановые учебные мероприятия УМВД», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.
В настоящее время учения уже завершены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 14 февраля в ТЦ «Остров» нагрянули сотрудники Росгвардии. Силовиков вызвали сотрудники торгового центра из-за неадекватного поведения одного из посетителей «Острова». По словам очевидцев, мужчина лежал на полу и выкрикивал нечленораздельные фразы. Здание ТРЦ он покинул уже в наручникам и в сопровождении вневедомственной охраны.