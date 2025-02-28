«Страна» раскрыла подробности строительства двухуровневой подземной парковки в Тюмени

Posted 28 февраля, 09:54
Published 28 февраля, 09:54
Modified 28 февраля, 10:00
Updated 28 февраля, 10:00
Отсутствие мест для машин в спальных районах и платные парковки в центре, необходимость зимой счищать снег и ранние подъемы для прогрева, сохранность авто от хулиганов и природных факторов — квесты один интереснее другого, с которыми автовладельцы сталкиваются каждый день.
В современных реалиях обязанность застройщика — позаботиться не только о жильцах, но и об их автомобилях. В историческом центре города — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте — ГК «Страна Девелопмент» строит подземный двухуровневый паркинг. Он возводится под жилыми домами нового жилого комплекса «Страна.Прибрежная».
Особенности паркингов от «Страны Девелопмент»:
Кроме того, на подземном этаже можно приобрести кладовую для хранения сменной резины, строительного инвентаря или сезонных вещей.
Комплексе «Страна.Прибрежная» состоит из 5-ти домов с закрытыми дворами и 5-ти подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей. Секции комплекса в форме полукруга напоминают корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. Опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест.
Расположение ЖК отличает удобная транспортная развязка во все стороны Тюмени. Рядом есть два действующих детских сада, школа и гимназия, Тюменский индустриальный университет, несколько больниц и спортшкола «Прибой».
Первый дом «Квартал Лазурный» будет сдан уже в 2026 году. Полностью «Страна.Прибрежная» будет готова в 2029-м. Прямо сейчас в этом комплексе можно купить квартиры с выгодой до 3,7 млн рублей. Подробнее на strana.com.
*Данные Росстата за 2022 год.
ООО СЗ «Страна.Мельникайте», ИНН 9726011457.
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