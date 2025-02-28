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Posted 28 февраля, 09:54

Published 28 февраля, 09:54

Modified 28 февраля, 10:00

Updated 28 февраля, 10:00

«Страна» раскрыла подробности строительства двухуровневой подземной парковки в Тюмени

«Страна» раскрыла подробности строительства двухуровневой подземной парковки в Тюмени

28 февраля 2025, 09:54
Фото: ГК «Страна Девелопмент».
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Недвижимость
Реклама. ООО СЗ «Страна.Мельникайте». erid: 2W5zFGwNTZJ
Тюмень стабильно входит в число самых автомобилизированных городов России: каждый третий житель владеет личным транспортом. Так, на 1000 человек приходится 345 легковых автомобилей.* Рассказываем, кто сможет пользоваться новой парковкой.

Отсутствие мест для машин в спальных районах и платные парковки в центре, необходимость зимой счищать снег и ранние подъемы для прогрева, сохранность авто от хулиганов и природных факторов — квесты один интереснее другого, с которыми автовладельцы сталкиваются каждый день.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

В современных реалиях обязанность застройщика — позаботиться не только о жильцах, но и об их автомобилях. В историческом центре города — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте — ГК «Страна Девелопмент» строит подземный двухуровневый паркинг. Он возводится под жилыми домами нового жилого комплекса «Страна.Прибрежная».

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Особенности паркингов от «Страны Девелопмент»:

  • Умный въезд в паркинг, который автоматически считывает номера машин и поднимает ворота — больше не нужно искать пульт в бардачке или менять в нем батарейки;
  • Безопасность. Паркинги оборудованы круглосуточным видеонаблюдением и охраной, а доступ внутрь есть только у владельцев;
  • Комфортная температура внутри паркинга не дает развиваться коррозии на автомобиле. Владельцам машин не нужно выходить раньше, чтобы очистить машину от снега и прогреть ее перед поездкой;
  • Теплые переходы: чтобы подняться домой, не нужно выходить на улицу — лифты отвезут на нужный этаж. Это особенно актуально зимой и в непогоду.
Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Кроме того, на подземном этаже можно приобрести кладовую для хранения сменной резины, строительного инвентаря или сезонных вещей.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Комплексе «Страна.Прибрежная» состоит из 5-ти домов с закрытыми дворами и 5-ти подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей. Секции комплекса в форме полукруга напоминают корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. Опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Расположение ЖК отличает удобная транспортная развязка во все стороны Тюмени. Рядом есть два действующих детских сада, школа и гимназия, Тюменский индустриальный университет, несколько больниц и спортшкола «Прибой».

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Первый дом «Квартал Лазурный» будет сдан уже в 2026 году. Полностью «Страна.Прибрежная» будет готова в 2029-м. Прямо сейчас в этом комплексе можно купить квартиры с выгодой до 3,7 млн рублей. Подробнее на strana.com.

*Данные Росстата за 2022 год.

ООО СЗ «Страна.Мельникайте», ИНН 9726011457.

Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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