«Страна» раскрыла подробности строительства двухуровневой подземной парковки в Тюмени

Комплексе «Страна.Прибрежная» состоит из 5-ти домов с закрытыми дворами и 5-ти подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей. Секции комплекса в форме полукруга напоминают корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. Опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест.