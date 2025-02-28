Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС по договору долевого участия

Posted 28 февраля, 10:40
Published 28 февраля, 10:40
Modified 28 февраля, 10:40
Updated 28 февраля, 10:40
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил об этом на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля. Сделки будут оформляться через платформу «Домклик», пишет newsnn.ru.
Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для приобретения квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, когда застройщики предлагают не только многоквартирные дома, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить и на этот сегмент, поскольку строительством целых коттеджных поселков сегодня занимаются крупные девелоперские компании.
Речь идет о приобретении жилья по договору долевого участия в сегменте индивидуального жилищного строительства у девелоперов, пользующихся проектным финансированием от Сбербанка. По словам Алексея Лейпи, компании осваивают конкретные участки земли и реализуют проекты по возведению домов, придерживаясь положений Федерального закона № 214-ФЗ.
Лейпи отметил, что в настоящее время у Сбербанка около десяти таких партнеров, и выразил уверенность в дальнейшем увеличении их числа.