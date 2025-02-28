Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС по договору долевого участия

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для приобретения квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, когда застройщики предлагают не только многоквартирные дома, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить и на этот сегмент, поскольку строительством целых коттеджных поселков сегодня занимаются крупные девелоперские компании.