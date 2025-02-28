nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 10:40

Published 28 февраля, 10:40

Modified 28 февраля, 10:40

Updated 28 февраля, 10:40

Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС по договору долевого участия

Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС по договору долевого участия

28 февраля 2025, 10:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк представил новую ипотечную программу, позволяющую приобрести частный дом от застройщика по договору долевого участия.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил об этом на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля. Сделки будут оформляться через платформу «Домклик», пишет newsnn.ru.

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для приобретения квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, когда застройщики предлагают не только многоквартирные дома, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить и на этот сегмент, поскольку строительством целых коттеджных поселков сегодня занимаются крупные девелоперские компании.

Речь идет о приобретении жилья по договору долевого участия в сегменте индивидуального жилищного строительства у девелоперов, пользующихся проектным финансированием от Сбербанка. По словам Алексея Лейпи, компании осваивают конкретные участки земли и реализуют проекты по возведению домов, придерживаясь положений Федерального закона № 214-ФЗ.

Лейпи отметил, что в настоящее время у Сбербанка около десяти таких партнеров, и выразил уверенность в дальнейшем увеличении их числа.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика