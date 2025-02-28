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Posted 28 февраля, 10:47

Published 28 февраля, 10:47

Modified 28 февраля, 10:58

Updated 28 февраля, 10:58

Появилось видео массового ДТП на тюменской трассе

Появилось видео массового ДТП на тюменской трассе

28 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.
Очевидец ужасной аварии на автодороге Курган-Тюмень показал запись со своего видеорегистратора. В кадр попал момент столкновения автомобилей.

Запись сделана из машины, ехавшей позади одного из участников ДТП. В кадре видно, как автомобили столкнулись и разлетелись в стороны от удара. Одна машина слетала с трассы и упала в полный снега кювет. Автомобиль очевидца проехал опасный участок, где только что произошло столкновение: дорога была усыпана крошевом из пластика и стекла.

Видео: ГАИ ТО.

Ролик быстро распространился в соцсетях, но первым запись опубликовал портал 72.ru.

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Напомним, на 183-м км трассы Курган-Тюмень столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека пострадали. Предварительно, женщина за рулем «Киа Рио» потеряла контроль над машиной во время обгона и въехала в бок «Газели». Ее отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Киа Спортейдж» и «Лада Гранта».

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#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Тюмень#Транспорт
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