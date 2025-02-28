Появилось видео массового ДТП на тюменской трассе

Запись сделана из машины, ехавшей позади одного из участников ДТП. В кадре видно, как автомобили столкнулись и разлетелись в стороны от удара. Одна машина слетала с трассы и упала в полный снега кювет. Автомобиль очевидца проехал опасный участок, где только что произошло столкновение: дорога была усыпана крошевом из пластика и стекла.