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Posted 28 февраля, 15:53

Published 28 февраля, 15:53

Modified 28 февраля, 15:55

Updated 28 февраля, 15:55

Житель Тюменской области попался на 27 нарушениях ПДД в месяц

Пошел на рекорд: тюменец 27 раз нарушил ПДД за 20 дней

28 февраля 2025, 15:53
Фото: 1MI.

Житель Тюменской области попался на 27 нарушениях ПДД в месяц

Под Тюменью поймали серийного нарушителя правил дорожного движения. Молодой тюменец почти 30 раз превысил скорость менее чм за месяц.

Сотрудники Госавтоинспекции вычислили лихача с помощью системы «Паутина». Его остановили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе.

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«23-летний тюменец за 20 дней 27 раз превысил скорость на „Ладе“, не зарегистрированной в установленном порядке. В день задержания на его счету три факта превышения скоростного режима, зафиксированных камерами на дорогах», — рассказали в областной ГАИ.

Когда инспекторы остановили нарушителя, он вез друга из Тюмени в Тобольск. Автоинспекторы на месте выписали тюменцу 27 штрафов и изъяли государственные номера с автомобиля.

По данным ГАИ, самую большую задолженность по штрафам имеет 19-летний житель Тюмени, который не имеет прав и официально не является владельцем автомобиля. Его задолженность — 158 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#ДПС#Тобольск#Штрафы#ПДД
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