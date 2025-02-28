Пошел на рекорд: тюменец 27 раз нарушил ПДД за 20 дней

Posted 28 февраля, 15:53
Published 28 февраля, 15:53
Modified 28 февраля, 15:55
Updated 28 февраля, 15:55
Сотрудники Госавтоинспекции вычислили лихача с помощью системы «Паутина». Его остановили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе.
«23-летний тюменец за 20 дней 27 раз превысил скорость на „Ладе“, не зарегистрированной в установленном порядке. В день задержания на его счету три факта превышения скоростного режима, зафиксированных камерами на дорогах», — рассказали в областной ГАИ.
Когда инспекторы остановили нарушителя, он вез друга из Тюмени в Тобольск. Автоинспекторы на месте выписали тюменцу 27 штрафов и изъяли государственные номера с автомобиля.
По данным ГАИ, самую большую задолженность по штрафам имеет 19-летний житель Тюмени, который не имеет прав и официально не является владельцем автомобиля. Его задолженность — 158 тыс. рублей.