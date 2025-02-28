Первый этап реставрации тюменской круглой бани завершен

Posted 28 февраля, 04:03
Published 28 февраля, 04:03
Modified 28 февраля, 04:05
Updated 28 февраля, 04:05
По его словам, на выполнение противоаварийных мероприятий потрачено свыше 35 миллионов рублей. В частности, проведен демонтаж кровли и несущих перегородок, установлены временная кровля и строительные леса, под аварийными участками плит перекрытий — металлические телескопические подпорки.
В настоящее время ведется согласование выполненных противоаварийных работ с властями, после чего начнется разработка проектной документации по реставрации здания бани. По предварительным данным, на эти цели инвестор потратит более 200 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
По планам инвестора, в здании круглой бани в Тюмени будет открыт современный планетарий. Он расположится в средней части здания на двух ярусах. Также в здании бани разместят выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии, коворкинг и лекционные залы, пространства для проведения образовательных сессий.
Напомним, здание круглой бани закрыли на ремонт в 2006 году. До этого времени, в течение 74 лет, баню использовали по прямому назначению. Тюменская круглая баня является одной из двух сохранившихся круглых бань в России — вторая такая же (действующая) находится в Санкт-Петербурге. С 2019 года тюменская круглая баня внесена в реестр памятников.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменском автовокзале появятся туалеты в здании. Ранее санузлы находились за пределами автовокзального комплекса. На данный момент власти ищут подрядную организацию, которая займется работами по обустройству туалетных комнат за 3,6 миллиона рублей