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Posted 28 февраля, 04:03

Published 28 февраля, 04:03

Modified 28 февраля, 04:05

Updated 28 февраля, 04:05

В здании тюменской круглой бани завершились противоаварийные работы

Первый этап реставрации тюменской круглой бани завершен

28 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.

В здании тюменской круглой бани завершились противоаварийные работы

Противоаварийные работы завершены в здании круглой бани по улице Ленина. Об этом сообщил директор компании из Санкт-Петербурга «Планетарий 1», арендовавшей здание на 40 лет, Евгений Гудов.

По его словам, на выполнение противоаварийных мероприятий потрачено свыше 35 миллионов рублей. В частности, проведен демонтаж кровли и несущих перегородок, установлены временная кровля и строительные леса, под аварийными участками плит перекрытий — металлические телескопические подпорки.

В настоящее время ведется согласование выполненных противоаварийных работ с властями, после чего начнется разработка проектной документации по реставрации здания бани. По предварительным данным, на эти цели инвестор потратит более 200 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

По планам инвестора, в здании круглой бани в Тюмени будет открыт современный планетарий. Он расположится в средней части здания на двух ярусах. Также в здании бани разместят выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии, коворкинг и лекционные залы, пространства для проведения образовательных сессий.

Напомним, здание круглой бани закрыли на ремонт в 2006 году. До этого времени, в течение 74 лет, баню использовали по прямому назначению. Тюменская круглая баня является одной из двух сохранившихся круглых бань в России — вторая такая же (действующая) находится в Санкт-Петербурге. С 2019 года тюменская круглая баня внесена в реестр памятников.

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Ранее «Наш Город» писал, что на тюменском автовокзале появятся туалеты в здании. Ранее санузлы находились за пределами автовокзального комплекса. На данный момент власти ищут подрядную организацию, которая займется работами по обустройству туалетных комнат за 3,6 миллиона рублей

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