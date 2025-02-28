Первый этап реставрации тюменской круглой бани завершен

Напомним, здание круглой бани закрыли на ремонт в 2006 году. До этого времени, в течение 74 лет, баню использовали по прямому назначению. Тюменская круглая баня является одной из двух сохранившихся круглых бань в России — вторая такая же (действующая) находится в Санкт-Петербурге. С 2019 года тюменская круглая баня внесена в реестр памятников.