Новое оборудование получил Тюменский центр детского здоровья облнаркодиспансера

Проект направлен на оказание психологической поддержки и организационной помощи семьям, столкнувшимся с проблемами зависимости от наркотических веществ и алкоголя, когда один или оба родителя употребляют психоактивные вещества, злоупотребляют алкоголем. Особое внимание уделяется детям из таких семей, так как первыми страдают из-за системных семейных проблем.