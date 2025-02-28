Новое оборудование получил Тюменский центр детского здоровья облнаркодиспансера

Posted 28 февраля, 04:23
Published 28 февраля, 04:23
Modified 2 марта, 16:56
Updated 2 марта, 16:56
Оборудование — световой стол с песочницей, конструкторы, настольные игры, наборы для арт-мастер классов и прочее приобретено в рамках проекта «Семейный старт на Не Зависимость». Социально важный проект, который реализуется тюменским ОДН и общественной организацией «Поколение», получил поддержку в виде гранта губернатора Тюменской области.
Проект направлен на оказание психологической поддержки и организационной помощи семьям, столкнувшимся с проблемами зависимости от наркотических веществ и алкоголя, когда один или оба родителя употребляют психоактивные вещества, злоупотребляют алкоголем. Особое внимание уделяется детям из таких семей, так как первыми страдают из-за системных семейных проблем.
«Мы верим, что комплексный подход в работе с семьями может изменить судьбы людей. Новое оборудование расширяет наши возможности в оказании помощи и поддержке, позволяя сделать реабилитационный процесс более эффективным и доступным для каждой семьи, которая в этом нуждается», — пояснил главврач Областного наркологического диспансера Виталий Андреев.
Напомним, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.