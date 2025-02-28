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Posted 28 февраля, 06:34

Published 28 февраля, 06:34

Modified 28 февраля, 06:36

Updated 28 февраля, 06:36

На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

28 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI.
Под Тюменью произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадали четыре человека

В Тюменской области, вечером 27 февраля произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В результате аварии травмы получили 4 человека. Инцидент произошел на 183-м километре автодороги Курган-Тюмень.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Согласно предварительной информации, 48-летняя водительница «Киа Рио», потеряла контроль над управлением при попытке опередить автомобиль «Газель», что привело к их столкновению. Впоследствии, выехав на полосу встречного движения, «Киа Рио» столкнулась с автомобилями «Киа Спортейдж» и «Лада Гранта».

В результате данного ДТП травмы различной степени тяжести получили 48-летний водитель «Киа Рио» и ее 22-летний пассажир, 52-летний водитель «Киа Спортейдж» и 37-летний водитель «Лады Гранты».

Госавтоинспекция обращается к водителям с настоятельной рекомендацией воздерживаться от совершения рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенное внимание во время управления транспортным средством.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие
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