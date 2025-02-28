На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Согласно предварительной информации, 48-летняя водительница «Киа Рио», потеряла контроль над управлением при попытке опередить автомобиль «Газель», что привело к их столкновению. Впоследствии, выехав на полосу встречного движения, «Киа Рио» столкнулась с автомобилями «Киа Спортейдж» и «Лада Гранта».