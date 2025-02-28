На трассе Курган-Тюмень произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Posted 28 февраля, 06:34
Published 28 февраля, 06:34
Modified 28 февраля, 06:36
Updated 28 февраля, 06:36
В Тюменской области, вечером 27 февраля произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
В результате аварии травмы получили 4 человека. Инцидент произошел на 183-м километре автодороги Курган-Тюмень.
Согласно предварительной информации, 48-летняя водительница «Киа Рио», потеряла контроль над управлением при попытке опередить автомобиль «Газель», что привело к их столкновению. Впоследствии, выехав на полосу встречного движения, «Киа Рио» столкнулась с автомобилями «Киа Спортейдж» и «Лада Гранта».
В результате данного ДТП травмы различной степени тяжести получили 48-летний водитель «Киа Рио» и ее 22-летний пассажир, 52-летний водитель «Киа Спортейдж» и 37-летний водитель «Лады Гранты».
Госавтоинспекция обращается к водителям с настоятельной рекомендацией воздерживаться от совершения рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенное внимание во время управления транспортным средством.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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