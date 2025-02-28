Люди пострадали в массовом ДТП, чай подорожал, а поселок в Перевалово стал ИЖС

Posted 28 февраля, 13:41
Published 28 февраля, 13:41
Modified 28 февраля, 13:43
Updated 28 февраля, 13:43
Четыре автомобиля столкнулись на трассе Курган — Тюмень вечером 27 февраля. Предварительно, 48-летняя женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением во время обгона попутной «Газели», и машины столкнулись. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она влетела в «Киа Спортейдж» и «Лада Гранта».
Пострадали четыре человека: водитель «Киа Рио» и ее 22-летний пассажир, 52-летний водитель «Киа Спортейдж» и 37-летний водитель «Лады Гранта». Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
Коттеджный поселок в Перевалово признан законным и получил статус индивидуального жилого строительства. Завершена корректировка схемы территориального зонирования новой застройки — землю с коттеджами отнесли к зоне ИЖС.
ГУС ТО сообщило об изменении правил землепользования и застройки Переваловского сельского поселения Тюменского района. Чиновники уложились в установленный губернатором срок — до 1 марта.
У жителей многоэтажки в Тюмени стало вдвое больше поводов ля беспокойства. Поселившийся в их подъезде бомж привел «к себе» молодую жену. Тюменцы неоднократно пытались выселить мужчину, когда он жил на лестничной площадке один. Незаконный сосед даже стал причиной пожара в подъезде.
Теперь бомж поселил «у себя» молодую жену. Жильцы дома с волнением ожидают, что скоро у пары могут появиться дети.
По данным Росстата, цены на чай с начала года выросли на 8%. А за год цена выросла на 9-10%. Упаковка листового черного чая в тюменских магазинах обойдется в 250-450 рублей, зеленого — 150-250 рублей. Коробочка с 25 пакетиками черного чая стоит в среднем 90-150 рублей, зеленого — 140-150 рублей.
Эксперты объяснили подорожание дефицитом. Уход зарубежных производителей чая с российского рынка привел к сокращению ассортимента. Производителям пришлось больше потратить на логистику, сырье стало менее доступным, а на его стоимость повлияли колебания курса рубля.
На городские маршруты выпустят больше автобусов, чтобы сократить ожидание на остановках до трех минут. Также на самые загруженные маршруты передадут большие автобусы, а в спальные районы из центра будут ходить «гармошки».
В краткосрочной перспективе — замена всех маршруток на современные автобусы среднего и большого класс. Планируется внедрить скоростные автобусные перевозки.