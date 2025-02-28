Люди пострадали в массовом ДТП, чай подорожал, а поселок в Перевалово стал ИЖС

По данным Росстата, цены на чай с начала года выросли на 8%. А за год цена выросла на 9-10%. Упаковка листового черного чая в тюменских магазинах обойдется в 250-450 рублей, зеленого — 150-250 рублей. Коробочка с 25 пакетиками черного чая стоит в среднем 90-150 рублей, зеленого — 140-150 рублей.