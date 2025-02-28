Клещи в Тюмени могут проснуться раньше из-за аномально теплой зимы

В связи с мягкой зимой в Тюменской области ожидается раннее пробуждение клещей. Об этом на расширенном заседании коллегии в Тюменской областной Думе сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, где представила отчет о деятельности ведомства за 2024 год.