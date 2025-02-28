Клещи в Тюмени могут проснуться раньше из-за аномально теплой зимы

Posted 28 февраля, 05:24
Published 28 февраля, 05:24
Modified 28 февраля, 05:26
Updated 28 февраля, 05:26
В связи с мягкой зимой в Тюменской области ожидается раннее пробуждение клещей. Об этом на расширенном заседании коллегии в Тюменской областной Думе сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, где представила отчет о деятельности ведомства за 2024 год.
В своем докладе главный санитарный врач области осветила участие управления в проектах «Демография» и «Чистая вода», рассказала об увеличении случаев ОРВИ, гриппа и кори, контроле качества питания в школах и нормах работы летних лагерей.
«Необходимо оперативно и качественно провести обработку территорий акарицидами в 2025 году, учитывая теплую зиму и прогнозируемую раннюю активность клещей», — подчеркнула Галина Шарухо.
Со слов Шарухо, вакцинация способствует формированию коллективного иммунитета, что является эффективным методом защиты от распространенных сезонных вирусных и инфекционных заболеваний, а также паразитов.
В рамках региональной программы профилактики закупаются вакцины от гриппа, туляремии, клещевого энцефалита, гепатитов А и Б, ветряной оспы, менингококковой инфекции. Ежегодно увеличиваются закупки вакцины от гриппа, что позволяет вакцинировать более 60% населения и сдерживать заболеваемость гриппом четвертый год подряд.
В целом, благодаря вакцинопрофилактике, обстановка с инфекционными заболеваниями в регионе остается стабильной.
Ванные тюменских квартир атакуют опасная плесень и грибок. Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, этому способствует избыточная влага, плохая вентиляция, неравномерный прогрев помещений и ошибки при строительстве или ремонте.