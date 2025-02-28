Кардиопациенты Тюмени проходят послеоперационную реабилитацию в «Градостроителе»

Шунтирование коронарных артерий помогает восстановить кровоток в сосудах, питающих сердечную мышцу. Операция помогает сохранить пациенту жизнь, но для полного восстановления состояния ему нужно научиться навыкам безопасного поведения. Этпа реабилитации для прооперированных кардиобольных начинается еще в стационаре, а продолжают ее они уже в «Градостроителе».