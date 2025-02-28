Кардиопациенты Тюмени проходят послеоперационную реабилитацию в «Градостроителе»

Posted 28 февраля, 09:22
Published 28 февраля, 09:22
Modified 2 марта, 12:54
Updated 2 марта, 12:54
Шунтирование коронарных артерий помогает восстановить кровоток в сосудах, питающих сердечную мышцу. Операция помогает сохранить пациенту жизнь, но для полного восстановления состояния ему нужно научиться навыкам безопасного поведения. Этпа реабилитации для прооперированных кардиобольных начинается еще в стационаре, а продолжают ее они уже в «Градостроителе».
«Лечение и реабилитация таких пациентов осуществляется мультдисциплинарной реабилитационной командой. В состав этой команды обязательно входят кардиолог, физиотерапевт, психолог, инструкторы по лечебной физкультуре, а по необходимости могут подключаться и другие специалисты, обеспечивая комплексный подход к лечению», — пояснили в ведомстве.
Пациенты принимают физиотерапевтические процедуры, участвуют в групповых занятиях лечебной физкультуры, проходят курсы обучения по контролю факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
«Физическая реабилитация после коронарного шунтирования — ключевая часть программы, улучшающая прогноз жизни и повышающая толерантность к нагрузкам. Используются ЛФК, гимнастика, дозированная ходьба, спортивные игры, лыжи. Программа строится на индивидуальном подходе, строгом дозировании нагрузки, регулярности и контроле за переносимостью», — пояснила врач-кардиолог «Градостроителя» Наталья Савушкина.
Важную роль в реабилитации у кардиологических пациентов играют занятия с психологом. Специалисты помогают пациентам бороться со своими страхами и негативными вымышленными ими сценариями, а также настроить на возвращение в социальную активную жизнь.
После завершения программы в «Градостроителе» пациенты продолжают выполнять рекомендации врачей и инструкторов ЛФК уже в домашних условиях под контролем своего врача.
Сохранение и продление жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является целью национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Также напомним, Областной лечебно-реабилитационный центр» Градостроитель» является государственной организацией, учрежденной департаментом здравоохранения Тюменской области.