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Posted 28 февраля, 09:22

Published 28 февраля, 09:22

Modified 2 марта, 12:54

Updated 2 марта, 12:54

Кардиопациенты Тюмени проходят послеоперационную реабилитацию в «Градостроителе»

Кардиопациенты Тюмени проходят послеоперационную реабилитацию в «Градостроителе»

28 февраля 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.
Послеоперационная реабилитация необходима каждому пациенту, перенесшему коронарное шунтирование. В тюменском «Градостроителе» для таких больных предусмотрена спецпрограмма, в которую входят физиотерапевтические процедуры, ЛФК и занятия с психологом. Подробно об этом рассказали в депздраве региона.
Фото: Здравоохранение ТО/телеграм

Шунтирование коронарных артерий помогает восстановить кровоток в сосудах, питающих сердечную мышцу. Операция помогает сохранить пациенту жизнь, но для полного восстановления состояния ему нужно научиться навыкам безопасного поведения. Этпа реабилитации для прооперированных кардиобольных начинается еще в стационаре, а продолжают ее они уже в «Градостроителе».

«Лечение и реабилитация таких пациентов осуществляется мультдисциплинарной реабилитационной командой. В состав этой команды обязательно входят кардиолог, физиотерапевт, психолог, инструкторы по лечебной физкультуре, а по необходимости могут подключаться и другие специалисты, обеспечивая комплексный подход к лечению», — пояснили в ведомстве.

Пациенты принимают физиотерапевтические процедуры, участвуют в групповых занятиях лечебной физкультуры, проходят курсы обучения по контролю факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

«Физическая реабилитация после коронарного шунтирования — ключевая часть программы, улучшающая прогноз жизни и повышающая толерантность к нагрузкам. Используются ЛФК, гимнастика, дозированная ходьба, спортивные игры, лыжи. Программа строится на индивидуальном подходе, строгом дозировании нагрузки, регулярности и контроле за переносимостью», — пояснила врач-кардиолог «Градостроителя» Наталья Савушкина.

Важную роль в реабилитации у кардиологических пациентов играют занятия с психологом. Специалисты помогают пациентам бороться со своими страхами и негативными вымышленными ими сценариями, а также настроить на возвращение в социальную активную жизнь.

После завершения программы в «Градостроителе» пациенты продолжают выполнять рекомендации врачей и инструкторов ЛФК уже в домашних условиях под контролем своего врача.

Сохранение и продление жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является целью национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Также напомним, Областной лечебно-реабилитационный центр» Градостроитель» является государственной организацией, учрежденной департаментом здравоохранения Тюменской области.

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