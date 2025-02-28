ИТ-профессии: чему учат школьников в тюменском Центре робототехники

Posted 28 февраля, 11:23
Published 28 февраля, 11:23
Modified 28 февраля, 18:42
Updated 28 февраля, 18:42
Начать профессиональный путь айтишника можно с регионального Центра робототехники и АСУ. На базе учреждения ребята приобретают первые профессиональные навыки в ИТ по нескольким направлениям:
Отметим, Центр робототехники и АСУ играет важную роль в формировании кадрового ИТ-потенциала Тюменской области, что соответствует целям национальной программы «Цифровая экономика», федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Здесь можно пройти обучение по программированию, робототехнике, нейросетям, созданию игр и найти свое призвание уже со школьного возраста. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра АСУ есть даже в сельской местности.
Среди выпускников Центра немало талантливых изобретателей, разработки которых ежегодно получают признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.