ИТ-профессии: чему учат школьников в тюменском Центре робототехники

Отметим, Центр робототехники и АСУ играет важную роль в формировании кадрового ИТ-потенциала Тюменской области, что соответствует целям национальной программы «Цифровая экономика», федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Здесь можно пройти обучение по программированию, робототехнике, нейросетям, созданию игр и найти свое призвание уже со школьного возраста. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра АСУ есть даже в сельской местности.