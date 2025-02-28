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Posted 28 февраля, 11:23

Published 28 февраля, 11:23

Modified 28 февраля, 18:42

Updated 28 февраля, 18:42

ИТ-профессии: чему учат школьников в тюменском Центре робототехники

ИТ-профессии: чему учат школьников в тюменском Центре робототехники

28 февраля 2025, 11:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня, 28 февраля, отмечается День ИТ-специалиста. Сейчас, в век информационных технологий, отрасль особенно нуждается в перспективных профессионалах, а стать крутым программистом или робототехником можно уже на школьной скамье. Как это сделать, рассказали в депцифры Тюменской области.
Фото: департамента информатизации ТО/телеграм

Начать профессиональный путь айтишника можно с регионального Центра робототехники и АСУ. На базе учреждения ребята приобретают первые профессиональные навыки в ИТ по нескольким направлениям:

  • Нейросети: дети с 8 класса изучают нейросетевые технологии, программируют на Python и создают свои программы, алгоритмы на основе ИИ.
  • Робототехника: будущие инженеры собирают и программируют разные устройства, делают роботов, с которыми участвуют в соревнованиях «Кубок РТК», «Битва роботов» и т. д.
  • Создание игр: тут ребята учатся работать с платформой Unity, делают многоуровненвые игры по собственным сценариям.
  • Изучение платформы 1С: школьники изучают системное администрирование, учатся работать с компьютерами на продвинутом уровне.
  • 3D-моделирование: школьники учатся создавать трехмерные объекты разной сложности как для игр, так и для других виртуальных пространств (например, 3D-объекты достопримечательностей Тюменской области).

Отметим, Центр робототехники и АСУ играет важную роль в формировании кадрового ИТ-потенциала Тюменской области, что соответствует целям национальной программы «Цифровая экономика», федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Здесь можно пройти обучение по программированию, робототехнике, нейросетям, созданию игр и найти свое призвание уже со школьного возраста. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра АСУ есть даже в сельской местности.

Среди выпускников Центра немало талантливых изобретателей, разработки которых ежегодно получают признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.

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