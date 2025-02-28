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Posted 28 февраля, 05:46

Published 28 февраля, 05:46

Modified 28 февраля, 05:48

Updated 28 февраля, 05:48

Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селе

Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селе

28 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI.
Прокуратура провела проверку в селе Большое Сорокино по обращению местной жительницы. Установлено, что дороги в селе несут угрозу для жизни и здоровья граждан.

В Тюменской области после вмешательства районной прокуратуры исправлены недочеты в обслуживании и эксплуатации дорог и пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

К прокурору Тюменской области, Александру Попову, обратилась жительница Сорокинского района, являющаяся инвалидом-колясочником. Женщина пожаловалась на плохое состояние тротуаров и проезжей части.

Прокуратура Сорокинского района совместно с сотрудниками ГИБДД провела инспекцию, в ходе которой было установлено, что в селе Большое Сорокино на улицах Ленина возле детской школы искусств, Пионерской (около средней школы), Сорокинской, Северной и Островского на тротуарах наблюдается скользкость из-за уплотненного снега, угрозу для жизни и здоровья граждан, включая инвалидов создают гололед и снежные заносы.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес организации, отвечающей за содержание дорог. Благодаря принятым мерам нарушения устранены, а виновный сотрудник понес дисциплинарное наказание.

Кроме того, по решению прокуратуры заместитель директора дорожной службы был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

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Тюменская прокуратура помогла беженцу оформить льготный проезд. Пенсионер не мог воспользоваться льготой из-за отсутствия прописки.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Прокуратура#Дороги#Тротуары#Инвалид
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