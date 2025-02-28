Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селе

Posted 28 февраля, 05:46
Published 28 февраля, 05:46
Modified 28 февраля, 05:48
Updated 28 февраля, 05:48
В Тюменской области после вмешательства районной прокуратуры исправлены недочеты в обслуживании и эксплуатации дорог и пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
К прокурору Тюменской области, Александру Попову, обратилась жительница Сорокинского района, являющаяся инвалидом-колясочником. Женщина пожаловалась на плохое состояние тротуаров и проезжей части.
Прокуратура Сорокинского района совместно с сотрудниками ГИБДД провела инспекцию, в ходе которой было установлено, что в селе Большое Сорокино на улицах Ленина возле детской школы искусств, Пионерской (около средней школы), Сорокинской, Северной и Островского на тротуарах наблюдается скользкость из-за уплотненного снега, угрозу для жизни и здоровья граждан, включая инвалидов создают гололед и снежные заносы.
По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес организации, отвечающей за содержание дорог. Благодаря принятым мерам нарушения устранены, а виновный сотрудник понес дисциплинарное наказание.
Кроме того, по решению прокуратуры заместитель директора дорожной службы был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.
Тюменская прокуратура помогла беженцу оформить льготный проезд. Пенсионер не мог воспользоваться льготой из-за отсутствия прописки.