Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селе

Прокуратура Сорокинского района совместно с сотрудниками ГИБДД провела инспекцию, в ходе которой было установлено, что в селе Большое Сорокино на улицах Ленина возле детской школы искусств, Пионерской (около средней школы), Сорокинской, Северной и Островского на тротуарах наблюдается скользкость из-за уплотненного снега, угрозу для жизни и здоровья граждан, включая инвалидов создают гололед и снежные заносы.