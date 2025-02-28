Борщ в рюмке: необычные коктейли и кулинарные эксперименты в маленьких барах Тюмени

Именно с ним придется трястись во время одного из диджей-сетов, которые часто можно услышать в пятницу и выходные в этом заведении. Народ умудряется помещаться между столиками и танцевать, не обращая внимания на нехватку пространства. К тому же многие расширяют площадку для тусовки, выходя на улицу и захватывая пятачок у бара.