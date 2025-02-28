Борщ в рюмке: необычные коктейли и кулинарные эксперименты в маленьких барах Тюмени

Posted 28 февраля, 05:07
Published 28 февраля, 05:07
Modified 28 февраля, 05:09
Updated 28 февраля, 05:09
Относительно молодой бар «Творчество» аккуратно спрятан в глубине гаражей. Но, вероятно, в этом есть своя атмосфера.
Коктейли здесь преимущественно авторские, у каждого напитка вместо названия номер и весьма поэтичное описание, которое описывает скорее стиль напитка, нежели его содержимое. Услужливые сотрудники объясняют гостям, что лучше взять, если хочется чего-то кисленького, сладенького или убойненького. К тому же можно выйти за рамки барной карты и попросить барменов замешать что-то особенное или же классические варианты коктейлей.
Кстати об особенном. Здесь на кухне вымачивают ананасы в роме и подают вместе с напитком. Даже запах у этого чуда многообещающий, а тем, кто осмелится вкусить изысканный фрукт, яркий вечер будет гарантирован.
В этом заведении вы не встретите традиционных «барных» закусок. Меню здесь сдержанное и утончённое. В нём есть и пряный хумус, и тартар, и стейки. Соусы к блюдам здесь подбирают мастерски. Даже цветную капусты они местные повара смогли обыграть, придав ей утонченные, неожиданные и приятные нотки. Проще говоря — пробуйте.
Но и картошечка фри с сырным соусом здесь есть, говорят без этой позиции в меню ни один бар в городе не сможет выжить.
Несмотря на то, что бар небольшой, в нём царит уютная и особенная атмосфера, которая отличается от типичного представления о тюменском баре. Здесь тихо и спокойно, вы можете приятно провести вечер с друзьями, если хотите отдохнуть от шума и суеты.
Бар «Выход» определенно можно отнести к числу тех мест, где пространство столь ограничено, что вам не удастся провести вечер без общения с соседями за столиками. Для кого-то это даже плюс. К тому же именно в «Выходе» можно встретить что-то действительно оригинальное.
Самой неожиданной позицией в «Выходе» пока является настойка с борщом. Да, именно так — этот бар предлагает настойку, которая по вкусу идеально повторяет вкус борща со сметанкой.
Необычно? Безусловно. Но при этом стоит отметить, что само сочетание получается довольно неоднозначным. У одних эта настойка вызывает восторг, другие же кривят лицо и стремятся запить ее чем-то, что есть под рукой.
В меню есть закуски, которые претендуют на звание интересных. Здесь есть тот же тартар и необычные закуски с рыбой и морепродуктами. В принципе, они вкусные, но и тут без больших сюрпризов — блюда довольно классические и не удивляют особой подачей или изысканными соусами.
Бар явно делает акцент на оригинальность. Здесь сложно выбрать набор настоек так, чтобы не попалась та, что точно вызовет смешанные эмоции. А эмоции — это одна из визитных карточек «Выхода».
Это не совсем бар в его классическом понимании. Он и позиционирует себя, как бургер-бар. Изысканных коктейлей и необычных настоек здесь не встретить, здесь главный напиток — это пиво.
Именно с ним придется трястись во время одного из диджей-сетов, которые часто можно услышать в пятницу и выходные в этом заведении. Народ умудряется помещаться между столиками и танцевать, не обращая внимания на нехватку пространства. К тому же многие расширяют площадку для тусовки, выходя на улицу и захватывая пятачок у бара.
В «Как мы любим» много чего «по классике жанра»: минималистичное пространство, компактные столики и простое меню, которое ограничено классическими блюдами и некоторыми авторскими сочетаниями.
Все три бара, безусловно, имеют свою атмосферу и могут стать уютным или необычным местом для приятного вечера. Нехватка пространства в некоторых случаях даже становится фишкой, создающей ощущение того, что место особенное, оно будто бы «только для своих».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 1 марта Тюмень ждет резонансное нововведение — ограничения на работу «наливаек». Эти заведения, давно ставшие головной болью для жителей спальных районов, окажутся под прицелом закона.