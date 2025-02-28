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Posted 28 февраля, 05:07

Published 28 февраля, 05:07

Modified 28 февраля, 05:09

Updated 28 февраля, 05:09

В барах Тюмени подают авторские коктейли и настройку с борщом.

Борщ в рюмке: необычные коктейли и кулинарные эксперименты в маленьких барах Тюмени

28 февраля 2025, 05:07
Фото: 1MI. В барах Тюмени подают авторские коктейли и настройку с борщом.

В барах Тюмени подают авторские коктейли и настройку с борщом

Сюжет
Алкоголь
Маленькие тюменские бары, где на первом месте не только уют, но и экспериментальная кухня — это место, где можно испытать нестандартные вкусы и удивительные сочетания: от настойки с борщом до коктейлей, которые точно запомнятся. Но смогут ли они покорить ваше сердце?

«Творчество» — тесно, но изысканно

Относительно молодой бар «Творчество» аккуратно спрятан в глубине гаражей. Но, вероятно, в этом есть своя атмосфера.

Бар «Творчество» в Тюмени.
Бар «Творчество» в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Коктейли здесь преимущественно авторские, у каждого напитка вместо названия номер и весьма поэтичное описание, которое описывает скорее стиль напитка, нежели его содержимое. Услужливые сотрудники объясняют гостям, что лучше взять, если хочется чего-то кисленького, сладенького или убойненького. К тому же можно выйти за рамки барной карты и попросить барменов замешать что-то особенное или же классические варианты коктейлей.

Бар «Творчество» в Тюмени.
Бар «Творчество» в Тюмени.
Бар «Творчество» в Тюмени.
Бар «Творчество» в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Кстати об особенном. Здесь на кухне вымачивают ананасы в роме и подают вместе с напитком. Даже запах у этого чуда многообещающий, а тем, кто осмелится вкусить изысканный фрукт, яркий вечер будет гарантирован.

В этом заведении вы не встретите традиционных «барных» закусок. Меню здесь сдержанное и утончённое. В нём есть и пряный хумус, и тартар, и стейки. Соусы к блюдам здесь подбирают мастерски. Даже цветную капусты они местные повара смогли обыграть, придав ей утонченные, неожиданные и приятные нотки. Проще говоря — пробуйте.

Но и картошечка фри с сырным соусом здесь есть, говорят без этой позиции в меню ни один бар в городе не сможет выжить.

Несмотря на то, что бар небольшой, в нём царит уютная и особенная атмосфера, которая отличается от типичного представления о тюменском баре. Здесь тихо и спокойно, вы можете приятно провести вечер с друзьями, если хотите отдохнуть от шума и суеты.

Бар «Творчество» в Тюмени.

«Выход» — настойка с борщом?

Бар «Выход» определенно можно отнести к числу тех мест, где пространство столь ограничено, что вам не удастся провести вечер без общения с соседями за столиками. Для кого-то это даже плюс. К тому же именно в «Выходе» можно встретить что-то действительно оригинальное.

Бар «Выход» в Тюмени.
Бар «Выход» в Тюмени.
Бар «Выход» в Тюмени.
Бар «Выход» в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Самой неожиданной позицией в «Выходе» пока является настойка с борщом. Да, именно так — этот бар предлагает настойку, которая по вкусу идеально повторяет вкус борща со сметанкой.

Настойка с борщом в баре «Выход».
Настойка с борщом в баре «Выход».. Фото: nashgorod.ru

Необычно? Безусловно. Но при этом стоит отметить, что само сочетание получается довольно неоднозначным. У одних эта настойка вызывает восторг, другие же кривят лицо и стремятся запить ее чем-то, что есть под рукой.

В меню есть закуски, которые претендуют на звание интересных. Здесь есть тот же тартар и необычные закуски с рыбой и морепродуктами. В принципе, они вкусные, но и тут без больших сюрпризов — блюда довольно классические и не удивляют особой подачей или изысканными соусами.

Бар явно делает акцент на оригинальность. Здесь сложно выбрать набор настоек так, чтобы не попалась та, что точно вызовет смешанные эмоции. А эмоции — это одна из визитных карточек «Выхода».

Настойки в баре «Выход» в Тюмени.
Настойки в баре "Выход" в Тюмени.
Настойки в баре "Выход" в Тюмени.
Настойки в баре "Выход" в Тюмени.
Настойки в баре "Выход" в Тюмени.
Настойки в баре «Выход» в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

«Как мы любим» — минимализм на грани скучности

Это не совсем бар в его классическом понимании. Он и позиционирует себя, как бургер-бар. Изысканных коктейлей и необычных настоек здесь не встретить, здесь главный напиток — это пиво.

Именно с ним придется трястись во время одного из диджей-сетов, которые часто можно услышать в пятницу и выходные в этом заведении. Народ умудряется помещаться между столиками и танцевать, не обращая внимания на нехватку пространства. К тому же многие расширяют площадку для тусовки, выходя на улицу и захватывая пятачок у бара.

Бургер-бар «Как мы любим».
Бургер-бар «Как мы любим».
Бургер-бар «Как мы любим».
Бургер-бар «Как мы любим».. Фото: nashgorod.ru

В «Как мы любим» много чего «по классике жанра»: минималистичное пространство, компактные столики и простое меню, которое ограничено классическими блюдами и некоторыми авторскими сочетаниями.

Все три бара, безусловно, имеют свою атмосферу и могут стать уютным или необычным местом для приятного вечера. Нехватка пространства в некоторых случаях даже становится фишкой, создающей ощущение того, что место особенное, оно будто бы «только для своих».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 1 марта Тюмень ждет резонансное нововведение — ограничения на работу «наливаек». Эти заведения, давно ставшие головной болью для жителей спальных районов, окажутся под прицелом закона.

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