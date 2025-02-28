Автобусы в Тюмени пустят с интервалом в три минуты

Posted 28 февраля, 11:12
Published 28 февраля, 11:12
Modified 28 февраля, 11:14
Updated 28 февраля, 11:14
Для этого планируется внедрить скоростные автобусные перевозки.
«Использование скоростного автобусного транспорта позволит сократить интервал движения до трех минут. В краткосрочной перспективе — переход от автобусов малой вместимости („Газель“, ПАЗ) к современным автобусам среднего класса и большого класса», — рассказали в администрации Тюмени URA.RU.
Замена маршруток большими автобусами в приоритете, заверили чиновники. На маршруты, связывающие центр города со спальными районами, планируется поставить автобусы-гармошки.
Ранее читатели «Нашего Города» призвали заменить все маршрутки на большие автобусы. Город растет, населения становится все больше, и микроавтобусы больше не могут обеспечить тюменцев услугой в нужном объеме.