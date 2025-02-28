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Posted 28 февраля, 11:12

Published 28 февраля, 11:12

Modified 28 февраля, 11:14

Updated 28 февраля, 11:14

Автобусы в Тюмени пустят с интервалом в три минуты

Автобусы в Тюмени пустят с интервалом в три минуты

28 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Городские автобусы в Тюмени начнут ходить каждые три минуты, пообещали в мэрии. Чиновники заверили, что работают над тем, чтобы тюменцам было максимально удобно в общественном транспорте.

Для этого планируется внедрить скоростные автобусные перевозки.

«Использование скоростного автобусного транспорта позволит сократить интервал движения до трех минут. В краткосрочной перспективе — переход от автобусов малой вместимости („Газель“, ПАЗ) к современным автобусам среднего класса и большого класса», — рассказали в администрации Тюмени URA.RU.
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Замена маршруток большими автобусами в приоритете, заверили чиновники. На маршруты, связывающие центр города со спальными районами, планируется поставить автобусы-гармошки.

Ранее читатели «Нашего Города» призвали заменить все маршрутки на большие автобусы. Город растет, населения становится все больше, и микроавтобусы больше не могут обеспечить тюменцев услугой в нужном объеме.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Городская мэрия
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