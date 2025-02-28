Арбитражи февраля: от миллионных штрафов до борьбы за бренд

Posted 28 февраля, 04:24
Published 28 февраля, 04:24
Modified 28 февраля, 04:26
Updated 28 февраля, 04:26
В феврале Тюменский арбитражный суд решил оштрафовать «Совкомбанк» на полмиллиона рублей за рекламный звонок. Банк позвонил клиенту с предложением кредита, не получив предварительного согласия на такую рекламу. Тюменец, который стал героем этого дела, — практикующий юрист Вадим Д. Он обратился в УФАС, заявив, что банк нарушил его права, отправив звонок с рекламой без разрешения.
Согласно данным Тюменского УФАС, банк нарушил не только требования о получении согласия, но и не предоставил полную информацию о кредитных условиях. В результате банк попытался обжаловать решение антимонопольной службы, однако суд встал на сторону УФАС. В результате банк оштрафовали на 500 тысяч рублей! Причем это не первый случай, когда Вадим Д. борется с навязчивыми рекламными звонками. Его опыт стал настоящим мануалом для других жителей Тюмени, как бороться с нежелательной рекламой.
Если вы вдруг хотите подать жалобу на «покушения» на ваш покой со стороны банка, знайте, что главное — записать разговор, заказать детализацию и отправить заявление в УФАС.
В феврале в Тюмени начался судебный процесс за право на бренд. Производитель известного средства для прочистки труб — «Крот» — подал иск против тюменской фирмы «Виктория», которая, по мнению истца, незаконно использовала их товарный знак.
Что произошло? Оказавшись на скамье подсудимых, тюменская компания выпускает химическую продукцию под названием «КРОТ ЭФФЕКТ». Однако, как утверждает «ДомБытХим», который и владеет правами на бренд «Крот», «Виктория» не имеет прав на использование их товарного знака. Платить за «неуважение» придется тюменской фирме — на кону стоит полмиллиона рублей.
В документах указано, что тюменская компания начала выпускать свою продукцию с названием «КРОТ ЭФФЕКТ» в 2013 году, хотя право на использование бренда «Крот» было получено другой компанией, ещё в конце 90-х годов. Вследствие этого компания «ДомБытХим» подала иск, требуя компенсации и запрета на дальнейшее использование товарного знака. Судебное разбирательство по этому делу ещё не завершено.
Данное дело имеет важное значение не только для участников процесса, но и для всей российской промышленности. Оно поднимет вопросы, касающиеся правомерности использования товарных знаков и интеллектуальной собственности в сфере производства бытовой химии. Кроме того, суд должен будет принять во внимание, как бороться с возможными нарушениями в этой области и какие штрафные санкции должны быть наложены на компании, использующие чужие товарные знаки без разрешения.
Ведь ранее в Тюмени уже фиксировался схожий инцидент. В конце 2024 года ООО «Сибирская ковровая фабрика» обратилась в суд с иском против своего конкурента — ООО «Тюменский махровый ковёр». Компания обвинила своего оппонента в незаконном использовании бренда. Мы рассказывали об этом подробнее в разборе январских арбитражных дел.
А вот и третий «громкий» случай — дело, которое связано с поддельными медицинскими расходниками. Японская корпорация Sysmex подала иск против тюменского предпринимателя Дмитрия Булдакова, обвиняя его в распространении контрафактной продукции.
Японская корпорация Sysmex обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском против местного предпринимателя Дмитрия Булдакова. Компания утверждала, что бизнесмен использует их товарный знак без разрешения, нанося его на подделки. Sysmex занимается производством медицинского оборудования, диагностических инструментов и расходных материалов.
В итоге судебное разбирательство оказалось на стороне японцев, и предприниматель был обязан изъять из оборота товары на сумму 5,8 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о тому, что управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени 31,5 млн рублей.