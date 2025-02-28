Арбитражи февраля: от миллионных штрафов до борьбы за бренд

Согласно данным Тюменского УФАС, банк нарушил не только требования о получении согласия, но и не предоставил полную информацию о кредитных условиях. В результате банк попытался обжаловать решение антимонопольной службы, однако суд встал на сторону УФАС. В результате банк оштрафовали на 500 тысяч рублей! Причем это не первый случай, когда Вадим Д. борется с навязчивыми рекламными звонками. Его опыт стал настоящим мануалом для других жителей Тюмени, как бороться с нежелательной рекламой.