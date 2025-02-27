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Posted 27 февраля, 09:14

Published 27 февраля, 09:14

Modified 2 марта, 18:36

Updated 2 марта, 18:36

Жители Тюменской области могут изучить свою медицинскую историю на портале Госуслуг

Жители Тюменской области могут изучить свою медицинскую историю на портале Госуслуг

27 февраля 2025, 09:14
Фото: Изображение Midjourney.
По данным Ситуационного центра МИАЦ Тюменской области, с начала 2025 года на портал Госуслуг направлено более 6 млн электронных медицинских документов (ЭМД). Как посмотреть свою медицинскую историю на онлайн-сервисе, рассказали в региональном депздраве.

ЭМД — это цифровые копии ваших медкарт, которые хранятся в лечебном учреждении и содержат сведения об оказанной медицинской помощи. В любое время пациент может войти в свой личный кабинет на госуслугах и посмотреть необходимые меддокументы, справки результаты анализов и прочее. К тому же, электронная информационная система «страхует» бумажные носители, которые могут потеряться или испортиться.

Какие документы доступны на Госуслугах:

Выписки и эпикризы:

  • выписка из истории болезни;
  • выписной эпикриз в стационаре;
  • эпикриз по законченному случаю амбулаторный.

Направления:

  • на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию;
  • на медико-социальную экспертизу.

Протоколы исследований:

  • рентген, УЗИ, КТ;
  • консультации специалистов;
  • лабораторные исследования;
  • протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного материала.

Заключения и справки:

  • результаты диспансеризации или профилактического медосмотра;
  • заключение об отсутствии наркотиков и психотропных веществ в организме;
  • заключение об отсутствии противопоказаний к спорту;
  • результаты медосмотра работника для электронной личной медицинской книжки;
  • заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;
  • врачебное профессионально-консультативное заключение;
  • справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
  • справка для санаторно-курортного лечения.
  • ецепты на лекарства, включая льготные.

Как найти свою электронную медкарту:

  • убедитесь, что у вас подтвержденная учетная запись и авторизуйтесь на портале;
  • перейдите в раздел «Документы» и выберите категорию «Здоровье» в левом меню;
  • нажмите на баннер «Сведения об оказанных медицинских услугах»;
  • дайте согласие на получение данных и запросите необходимый документ.
«Ваши ЭМД будут поступать в личный кабинет в течение одного рабочего дня после создания, но иногда процесс может занять до 30 рабочих дней», — пояснили в ведомстве.

Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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#Ирина Швецова
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