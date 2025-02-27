Жители Тюменской области могут изучить свою медицинскую историю на портале Госуслуг

ЭМД — это цифровые копии ваших медкарт, которые хранятся в лечебном учреждении и содержат сведения об оказанной медицинской помощи. В любое время пациент может войти в свой личный кабинет на госуслугах и посмотреть необходимые меддокументы, справки результаты анализов и прочее. К тому же, электронная информационная система «страхует» бумажные носители, которые могут потеряться или испортиться.