Жители Тюменской области могут изучить свою медицинскую историю на портале Госуслуг

Posted 27 февраля, 09:14
Published 27 февраля, 09:14
Modified 2 марта, 18:36
Updated 2 марта, 18:36
ЭМД — это цифровые копии ваших медкарт, которые хранятся в лечебном учреждении и содержат сведения об оказанной медицинской помощи. В любое время пациент может войти в свой личный кабинет на госуслугах и посмотреть необходимые меддокументы, справки результаты анализов и прочее. К тому же, электронная информационная система «страхует» бумажные носители, которые могут потеряться или испортиться.
Какие документы доступны на Госуслугах:
Выписки и эпикризы:
Направления:
Протоколы исследований:
Заключения и справки:
Как найти свою электронную медкарту:
«Ваши ЭМД будут поступать в личный кабинет в течение одного рабочего дня после создания, но иногда процесс может занять до 30 рабочих дней», — пояснили в ведомстве.
Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.
Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.