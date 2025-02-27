Жители Тюмени получат поддержку на реализацию социальных проектов

В рамках еще одной инициативы для ребят с особенностями развития будут организованы кулинарные мастер-классы, итогом которых станет праздничный «Гастрофест». В этом году также состоятся уже известные события — маркет современного искусства «Артчоус» и фестиваль «Музсходка», которая соберет музыкантов со всей страны.