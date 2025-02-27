Жители Тюмени получат поддержку на реализацию социальных проектов

Posted 27 февраля, 09:10
Published 27 февраля, 09:10
Modified 27 февраля, 09:10
Updated 27 февраля, 09:10
Благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть-Ямала» в городе воплотят в жизнь 13 социальных проектов, предложенных местными жителями. Ключевым условием для получения гранта является общественная значимость и польза, которую инициатива принесет конкретной территории. Оценкой инициатив занимаются эксперты в области социального проектирования, креативных индустрий, представители некоммерческих организаций и органов власти.
В 2025 году наибольшее количество грантов пришлось на образовательные проекты. Например, в городе планируется установить специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек, которые затем будут перерабатываться. Из полученного сырья создадут набор-конструктор, а детей обучат основам переработки пластика.
В рамках еще одной инициативы для ребят с особенностями развития будут организованы кулинарные мастер-классы, итогом которых станет праздничный «Гастрофест». В этом году также состоятся уже известные события — маркет современного искусства «Артчоус» и фестиваль «Музсходка», которая соберет музыкантов со всей страны.
Как рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев, города развиваются благодаря активным гражданам и их инициативам, которые необходимо поддерживать. Он добавил, что уже на протяжении нескольких лет благодаря грантовому конкурсу в Тюмени появляются крупные фестивали, образовательные программы для школьников и детей с особенностями развития. Каждая реализованная идея становится стимулом для позитивных изменений, способствующих улучшению региона.
За все время проведения грантового конкурса в Тюмени было успешно реализовано 45 проектов. Среди наиболее запоминающихся инициатив — иммерсивный спектакль «В гостях у Сюктекухтли», творческая мастерская для горожан и экологический фестиваль «Я — планета».
«Грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов. Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой. Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты», — отметил Александр Дыбаль, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть».
Отметим, что компания осуществляет финансовую и экспертную поддержку проектов по программе социальных инвестиций «Родные города», а также проводит обучения по социальному проектированию для участников грантового конкурса.
По словам заместителя гендиректора «Газпромнефть-Ямала» Евгения Захарова, грантовый конкурс является важным инструментом социальной поддержки, стимулирующим экономическое и культурное развитие регионов присутствия компании.
«В этом году количество заявок было рекордным, они касались разных сфер, и мы рады, что впереди у нас много важной работы по реализации идей», — добавил в заключение Евгений Захаров.