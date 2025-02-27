За то, что не вернулся. Тюменка «всадила нож» в экс-сожителя, а потом в его подругу

Posted 27 февраля, 05:48
Published 27 февраля, 05:48
Modified 27 февраля, 05:50
Updated 27 февраля, 05:50
В Тюменской области состоялся суд в отношении Батуриной К., обвиняемой в нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Информация об этом размещена пресс-службой объединенных судов Тюменской области.
Батурина и потерпевший Б. состояли в отношениях в течение 12 лет, после чего он оставил ее ради другой женщины. Спустя два месяца Б. вернулся к Батуриной, просил прощения и обещал вернуться, но домой так и не пришел.
Узнав, что бывший возлюбленный остался у сожительницы Е., Батурина пришла в ярость.
«Батурина пришла к потерпевшему домой, и нанесла Б. один удар ножом в живот. После этого, подставила Е. подножку, потерпевшая запнулась и стала падать, и Батурина нанесла потерпевшей ножевое ранение наотмашь в область спины, тем же самым ножом, который был у нее в правой руке», — говорится в материалах суда.
Впоследствии Батурина сама вызвала полицию и сообщила о произошедшем.
В суде Батурина признала вину в причинении вреда Е., извинилась и компенсировала ущерб. В отношении обвинения в нападении на Б. вину не признала, заявив о самообороне.
Ярковский районный суд приговорил Батурину к трем годам и 6 месяцам условно, с испытательным сроком на 3 года.