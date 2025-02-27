nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 05:48

Published 27 февраля, 05:48

Modified 27 февраля, 05:50

Updated 27 февраля, 05:50

За то, что не вернулся. Тюменка «всадила нож» в экс-сожителя, а потом в его подругу

За то, что не вернулся. Тюменка «всадила нож» в экс-сожителя, а потом в его подругу

27 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI.
Ревнивая тюменка напала с ножом на бывшего сожителя, а потом порезала его девушку. Она отделалась условным сроком.

В Тюменской области состоялся суд в отношении Батуриной К., обвиняемой в нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Информация об этом размещена пресс-службой объединенных судов Тюменской области.

Батурина и потерпевший Б. состояли в отношениях в течение 12 лет, после чего он оставил ее ради другой женщины. Спустя два месяца Б. вернулся к Батуриной, просил прощения и обещал вернуться, но домой так и не пришел.

Узнав, что бывший возлюбленный остался у сожительницы Е., Батурина пришла в ярость.

«Батурина пришла к потерпевшему домой, и нанесла Б. один удар ножом в живот. После этого, подставила Е. подножку, потерпевшая запнулась и стала падать, и Батурина нанесла потерпевшей ножевое ранение наотмашь в область спины, тем же самым ножом, который был у нее в правой руке», — говорится в материалах суда.

Впоследствии Батурина сама вызвала полицию и сообщила о произошедшем.

В суде Батурина признала вину в причинении вреда Е., извинилась и компенсировала ущерб. В отношении обвинения в нападении на Б. вину не признала, заявив о самообороне.

Ярковский районный суд приговорил Батурину к трем годам и 6 месяцам условно, с испытательным сроком на 3 года.

В аэропорту Тюмени «Рощино» замечены службы МЧС с мигалками
Узнать подробнее

Житель Голышмановского района признан виновным за то, что периодически наносил увечья своему сыну.

Читайте также:
Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажаКоррупция, взятки, беспредел: топ громких скандалов в тюменской ГАИУдерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон
#Ксения Мальчева#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика