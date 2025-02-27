Владимир Ефимов: В рамках реновации в Москве возвели 74 новых МКД в 2024 году

Многоквартирные дома в рамках программы реновации были построены в 44 районах столицы. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, наибольшее количество новостроек появилось в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир. Все помещения сдаются с готовой улучшенной отделкой. В районе Перово введены в эксплуатацию пять новых объектов, насчитывающих 1084 квартиры, а район Люблино пополнился четырьмя жилыми комплексами на 1091 квартиру.