Владимир Ефимов: В рамках реновации в Москве возвели 74 новых МКД в 2024 году

Posted 27 февраля, 12:09
Published 27 февраля, 12:09
Modified 27 февраля, 12:27
Updated 27 февраля, 12:27
Общая площадь сданных в рамках реновации объектов жилой недвижимости превышает 1,3 миллиона кв м. Новые объекты появились в 11 административных округах столицы. Наиболее активно жилищное строительство развернулось на востоке города, где появилось двадцать новых домов. Север Москвы пополнился 15 новостройками, а в Северо-Восточном и Юго-Восточном округах построили по девять современных ЖК.
Согласно информации mos.ru, строительство новых жилкомплексов осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом: все объекты возводятся либо на специально отведенных площадках, либо на освобожденных территориях.
Многоквартирные дома в рамках программы реновации были построены в 44 районах столицы. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, наибольшее количество новостроек появилось в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир. Все помещения сдаются с готовой улучшенной отделкой. В районе Перово введены в эксплуатацию пять новых объектов, насчитывающих 1084 квартиры, а район Люблино пополнился четырьмя жилыми комплексами на 1091 квартиру.
Пространство вокруг новостроек было благоустроено. Для комфортного проживания жителей оборудованы современные детские игровые и спортплощадки и пространства для отдыха. Кроме этого, территории обеспечены системами видеонаблюдения и наружным освещением.
Контроль за строительством жилых комплексов в Москве осуществляет Мосгосстройнадзор. С начала строительных работ специалисты провели более 600 выездных проверок на объектах, в процессе которых основное внимание уделялось соответствию выполняемых работ проектным решениям. В проверках участвовали специалисты центра экспертиз, которые осуществляли детальное обследование строительных конструкций и проводили анализ используемых материалов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о ходе реализации программы реновации за 2024 год. Эта информация опубликована на сайте mos.ru.
В рамках программы реновации, стартовавшей в августе 2017 года, планируется улучшить жилищные условия более миллиона москвичей и расселить 5176 домов. Недавно мэр города поставил задачу в два раза ускорить темпы реализации этой программы.