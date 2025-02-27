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Posted 27 февраля, 12:09

Published 27 февраля, 12:09

Modified 27 февраля, 12:27

Updated 27 февраля, 12:27

Владимир Ефимов: В рамках реновации в Москве возвели 74 новых МКД в 2024 году

Владимир Ефимов: В рамках реновации в Москве возвели 74 новых МКД в 2024 году

27 февраля 2025, 12:09
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отчитался о ходе реализации программы реновации. По его данным, в течение прошедшего года в столице введено в эксплуатацию 74 современных жилых комплекса.

Общая площадь сданных в рамках реновации объектов жилой недвижимости превышает 1,3 миллиона кв м. Новые объекты появились в 11 административных округах столицы. Наиболее активно жилищное строительство развернулось на востоке города, где появилось двадцать новых домов. Север Москвы пополнился 15 новостройками, а в Северо-Восточном и Юго-Восточном округах построили по девять современных ЖК.

Согласно информации mos.ru, строительство новых жилкомплексов осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом: все объекты возводятся либо на специально отведенных площадках, либо на освобожденных территориях.

Многоквартирные дома в рамках программы реновации были построены в 44 районах столицы. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, наибольшее количество новостроек появилось в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир. Все помещения сдаются с готовой улучшенной отделкой. В районе Перово введены в эксплуатацию пять новых объектов, насчитывающих 1084 квартиры, а район Люблино пополнился четырьмя жилыми комплексами на 1091 квартиру.

Пространство вокруг новостроек было благоустроено. Для комфортного проживания жителей оборудованы современные детские игровые и спортплощадки и пространства для отдыха. Кроме этого, территории обеспечены системами видеонаблюдения и наружным освещением.

Контроль за строительством жилых комплексов в Москве осуществляет Мосгосстройнадзор. С начала строительных работ специалисты провели более 600 выездных проверок на объектах, в процессе которых основное внимание уделялось соответствию выполняемых работ проектным решениям. В проверках участвовали специалисты центра экспертиз, которые осуществляли детальное обследование строительных конструкций и проводили анализ используемых материалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о ходе реализации программы реновации за 2024 год. Эта информация опубликована на сайте mos.ru.

В рамках программы реновации, стартовавшей в августе 2017 года, планируется улучшить жилищные условия более миллиона москвичей и расселить 5176 домов. Недавно мэр города поставил задачу в два раза ускорить темпы реализации этой программы.

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