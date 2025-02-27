Ведомства Ямала отправили в зону СВО более 100 транспортных средств

Posted 27 февраля, 11:45
Published 27 февраля, 11:45
Modified 27 февраля, 11:55
Updated 27 февраля, 11:55
Ямальские ведомства передали бойцам специальной военной операции больше 100 автомобилей, готовых к работе в любых условиях. Инициативу поддержали 32 учреждения округа, включая медицинские организации, которые выделили 40 единиц техники. Также помощь оказали специалисты региональных представительств в Санкт-Петербурге и Тюмени.
Вопросами отправки занимаются ямальская ассоциация ветеранов боевых действий и окружное отделение общественной организации «Боевое братство». По словам руководителя ассоциации Евгения Сергутина, техника крайне важна для защитников Родины. С просьбами о передаче автомобилей ранее обращались военнослужащие на встречах с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.
В прошлом году окружной департамент имущественных отношений подготовил более 30 комплектов документов для передачи транспортных средств, самоходных машин и маломерных судов в зону СВО. В этом году процесс продолжается: уже готовы документы на семь автомобилей.
Так, Губкинская городская больница планирует передать пять машин скорой помощи для быстрой транспортировки пациентов, а два санитарных автомобиля подготовила Надымская станция скорой помощи. Ее сотрудники регулярно отправляют на передовую носилки, медикаменты, дезинфицирующие средства и продукты длительного хранения.