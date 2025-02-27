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Posted 27 февраля, 11:45

Published 27 февраля, 11:45

Modified 27 февраля, 11:55

Updated 27 февраля, 11:55

Ведомства Ямала отправили в зону СВО более 100 транспортных средств

Ведомства Ямала отправили в зону СВО более 100 транспортных средств

27 февраля 2025, 11:45
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Сюжет
Ямал
Инициативу по предоставлению техники поддержали 32 организации региона.

Ямальские ведомства передали бойцам специальной военной операции больше 100 автомобилей, готовых к работе в любых условиях. Инициативу поддержали 32 учреждения округа, включая медицинские организации, которые выделили 40 единиц техники. Также помощь оказали специалисты региональных представительств в Санкт-Петербурге и Тюмени.

Вопросами отправки занимаются ямальская ассоциация ветеранов боевых действий и окружное отделение общественной организации «Боевое братство». По словам руководителя ассоциации Евгения Сергутина, техника крайне важна для защитников Родины. С просьбами о передаче автомобилей ранее обращались военнослужащие на встречах с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

В прошлом году окружной департамент имущественных отношений подготовил более 30 комплектов документов для передачи транспортных средств, самоходных машин и маломерных судов в зону СВО. В этом году процесс продолжается: уже готовы документы на семь автомобилей.

Так, Губкинская городская больница планирует передать пять машин скорой помощи для быстрой транспортировки пациентов, а два санитарных автомобиля подготовила Надымская станция скорой помощи. Ее сотрудники регулярно отправляют на передовую носилки, медикаменты, дезинфицирующие средства и продукты длительного хранения.

#Общество#Ямал#Тюмень#Пациенты#Россия#Автомобили#Скорая помощь#Здоровье#Боевое братство#Станция скорой помощи#Дмитрий Артюхов#СВО
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