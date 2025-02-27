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Posted 27 февраля, 14:53

Published 27 февраля, 14:53

Modified 4 марта, 11:43

Updated 4 марта, 11:43

В Тюменской области продолжается работа по развитию кадров в сфере допобразования

В Тюменской области продолжается работа по развитию кадров в сфере допобразования

27 февраля 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области работает региональный модельный центр дополнительного образования детей и сеть муниципальных опорных центров. Их деятельность направлена на профессиональное развитие специалистов региона, задействованных в сфере допобразования.

Модельный центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», который в 2025 году получил продолжение в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети»,

Уже в марте пройдет этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Напомним, что в 2024 году в заочном этапе областного конкурса «Сердце отдаю детям» приняло участие 39 конкурсантов из 18 районов в 7 номинациях:

-художественная направленность-15 конкурсантов;

-физкультурно-спортивная направленность — 7 конкурсантов;

-техническая направленность -3 конкурсанта;

— естественнонаучная направленность — 4 конкурсанта;

-туристско-краеведческая направленность -3 конкурсанта;

-социально-гуманитарная направленность — 4 конкурсанта;

— работа с ОВЗ, с инвалидностью — 3 конкурсанта.

В очном этапе областного конкурса «Сердце отдаю детям», который состоялся 15 мая 2024 года, приняло участие 21 работник сферы дополнительного образования из 12 муниципальных образований Тюменской области. В каждой номинации были выявлены победители и призеры.

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