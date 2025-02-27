В Тюменской области продолжается работа по развитию кадров в сфере допобразования

Posted 27 февраля, 14:53
Published 27 февраля, 14:53
Modified 4 марта, 11:43
Updated 4 марта, 11:43
Модельный центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», который в 2025 году получил продолжение в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети»,
Уже в марте пройдет этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Напомним, что в 2024 году в заочном этапе областного конкурса «Сердце отдаю детям» приняло участие 39 конкурсантов из 18 районов в 7 номинациях:
-художественная направленность-15 конкурсантов;
-физкультурно-спортивная направленность — 7 конкурсантов;
-техническая направленность -3 конкурсанта;
— естественнонаучная направленность — 4 конкурсанта;
-туристско-краеведческая направленность -3 конкурсанта;
-социально-гуманитарная направленность — 4 конкурсанта;
— работа с ОВЗ, с инвалидностью — 3 конкурсанта.
В очном этапе областного конкурса «Сердце отдаю детям», который состоялся 15 мая 2024 года, приняло участие 21 работник сферы дополнительного образования из 12 муниципальных образований Тюменской области. В каждой номинации были выявлены победители и призеры.