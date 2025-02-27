В Тюмени прошла конференция по кибербезопасности «Код ИБ»

В конференции приняли участие федеральные и региональные эксперты. Одним из спикеров конференции стал подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД России по Тюменской области Вадим Попков. В своем выступлении он отметил, что тема информационной безопасности и борьбы с киберпреступлениями как нельзя злободневна. По его данным, в Тюменской области каждое третье преступление совершено с использованием информационных технологий и есть зафиксированные случаи использования мошенниками технологий ИИ.