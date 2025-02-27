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Posted 27 февраля, 14:23

Published 27 февраля, 14:23

Modified 3 марта, 07:14

Updated 3 марта, 07:14

В Тюмени прошла конференция по кибербезопасности «Код ИБ»

В Тюмени прошла конференция по кибербезопасности «Код ИБ»

27 февраля 2025, 14:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня, 27 февраля, в Тюмени прошла конференция по информационной безопасности «Код ИБ». Мероприятие, посвященное актуальным вопросам кибербезопасности, организовано при поддержке регионального департамента информатизации.
Фото: департамент информатизации ТО/телеграм

В конференции приняли участие федеральные и региональные эксперты. Одним из спикеров конференции стал подполковник полиции, ВРИО начальника УБК УМВД России по Тюменской области Вадим Попков. В своем выступлении он отметил, что тема информационной безопасности и борьбы с киберпреступлениями как нельзя злободневна. По его данным, в Тюменской области каждое третье преступление совершено с использованием информационных технологий и есть зафиксированные случаи использования мошенниками технологий ИИ.

«Очень важно обмениваться опытом на подобных площадках, так как от региона к региону задачи, уровень внедрения решений по кибербезопасности отличаются. Тюменская область уже не первый десяток лет занимается вопросами информационной безопасности и у нас есть чем поделиться с коллегами в части успешных кейсов по созданию и внедрению технологий для обеспечения информационной безопасности в разных сферах. Данную тему мы также активно освещаем на наших ежегодных мероприятиях и большое внимание уделяем подготовке специалистов в этой области в рамках целевого обучения», — прокомментировал мероприятие директор депцифры ТО Станислав Логинов.

В течение дня участники конференции посетили тематические треки, пообщались с регуляторами и стали участниками штабных киберучений и дискуссий по обсуждению актуальных вопросов защите данных в разных отраслях.

Информационная безопасность — одно из приоритетных направлений в работе департамента информатизации Тюменской области. В течение года ведомство запланировало несколько актуальных теме мероприятий. Так, уже в апреле состоится «Инфофорум» посвященный вопросам безопасности, кибергигиене и другим важным вопросам отрасли.

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