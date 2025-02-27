В Тюмени производитель зелени хочет установить собственную электростанцию

Posted 27 февраля, 03:49
Published 27 февраля, 03:49
Modified 27 февраля, 16:04
Updated 27 февраля, 16:04
Фирма «РИТЗА» рассматривает возможность организации собственного энергопроизводства. Это связано со стремлением сократить издержки тепличного хозяйства и уменьшить зависимость от электросетей.
Тепличный комплекс потребляет около миллиона кВт ежемесячно, пишет DK.RU.
В программе «Точка роста» директор компании, Роман Алексеев сообщил, что приоритетом является снижение энергозатрат и расширение производственных площадей. Однако, необходимое оборудование пока находится в процессе разработки и испытаний. Также ведутся переговоры с поставщиками газопоршневых электростанций.
Алексеев прогнозирует рост спроса на подобное оборудование в ближайшем будущем и рассчитывает заполнить этот рынок.
Компания «РИТЗА» владеет двумя теплицами в Заводоуковске, общей площадью 2,5 гектара, созданными в 90-х годах по голландской технологии. Ее основное направление — выращивание салата, зелени и томатов.
В зимний период требуется искусственное освещение в течение 16-18 часов ежедневно, а летом производству достаточно естественного света. Ежемесячно предприятие поставляет около 300 тысяч горшочков зелени в различные регионы УрФО.
Ранее «Наш город» сообщил о переносе строительства клубничной фермы в Тюмени на неопределенный срок. Это связано с тем, что проект не попал в региональный реестр инвестпроектов на 2025 год.