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Posted 27 февраля, 04:48

Published 27 февраля, 04:48

Modified 27 февраля, 04:50

Updated 27 февраля, 04:50

В Тюмени парфюм стал дороже на 13%

В Тюмени парфюм стал дороже на 13%

27 февраля 2025, 04:48
Фото: Оксана Иванова. nashgorod.ru.
В Тюменской области средний чек за флакон парфюма составляет 2088 рублей. Несмотря увеличение стоимости продукции на 13%, объемы продаж подскочили на 36%.

В Тюменской области за прошедший год зафиксирован существенный рост стоимости парфюмерных товаров. По данным Центра развития перспективных технологий, увеличение цен составило 13%.

К концу 2024 года средняя стоимость парфюмерии достигла 2088 рублей, что на 13% превышает показатель конца 2023 года. Продажа духов увеличилась до 6,7%, парфюмерной воды — до 36,9%. При этом, продажи духов возросли на 36,45%, в то время как общий объем продаж парфюмерии увеличился на 14%, пишет РБК Тюмень.

+Бьюти-эксперт Маргарита Рубцова отмечает, что с тюменского рынка ушли преимущественно бренды класса люкс. Их нишу заняли российские производители, такие как «Новая Заря» и «Русская Косметика». Также сохранились в продаже селективные ароматы, включая Byredo, Zielinski и Acqua di Parma.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Цены#Продажи#Парфюм
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