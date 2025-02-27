В Тюмени парфюм стал дороже на 13%

Posted 27 февраля, 04:48
Published 27 февраля, 04:48
Modified 27 февраля, 04:50
Updated 27 февраля, 04:50
В Тюменской области за прошедший год зафиксирован существенный рост стоимости парфюмерных товаров. По данным Центра развития перспективных технологий, увеличение цен составило 13%.
К концу 2024 года средняя стоимость парфюмерии достигла 2088 рублей, что на 13% превышает показатель конца 2023 года. Продажа духов увеличилась до 6,7%, парфюмерной воды — до 36,9%. При этом, продажи духов возросли на 36,45%, в то время как общий объем продаж парфюмерии увеличился на 14%, пишет РБК Тюмень.
+Бьюти-эксперт Маргарита Рубцова отмечает, что с тюменского рынка ушли преимущественно бренды класса люкс. Их нишу заняли российские производители, такие как «Новая Заря» и «Русская Косметика». Также сохранились в продаже селективные ароматы, включая Byredo, Zielinski и Acqua di Parma.