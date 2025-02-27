В Тюмени парфюм стал дороже на 13%

К концу 2024 года средняя стоимость парфюмерии достигла 2088 рублей, что на 13% превышает показатель конца 2023 года. Продажа духов увеличилась до 6,7%, парфюмерной воды — до 36,9%. При этом, продажи духов возросли на 36,45%, в то время как общий объем продаж парфюмерии увеличился на 14%, пишет РБК Тюмень.