В аэропорту Тюмени «Рощино» замечены службы МЧС с мигалками

Со слов Евгения Каковина, руководителя службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Рощино», подобные комплексные учения проводятся ежегодно. Как правило, в них участвуют девять служб аэропорта, в этот раз — четыре. Кроме того, тренировки аварийно-спасательных подразделений проводятся каждый месяц.