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Posted 27 февраля, 05:12

Published 27 февраля, 05:12

Modified 27 февраля, 05:15

Updated 27 февраля, 05:15

В аэропорту Тюмени «Рощино» замечены службы МЧС с мигалками

В аэропорту Тюмени «Рощино» замечены службы МЧС с мигалками

27 февраля 2025, 05:12
Фото: Оксана Иванова. nashgorod.ru.
Очередные учения были проведены в «Рощино» в Тюмени. Специалисты аэропорта и МЧС отрабатывали действия при аварийной посадке самолета.

В тюменском аэропорту аварийно-спасательная группа совместно с сотрудниками МЧС отработала навыки реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Тюмень (Рощино) им. Д. И. Менделеева.

Согласно сценарию, самолет ЯК-40 совершил вынужденную посадку неподалеку от аэропорта. У лайнера оказалась сломана левая опора шасси, повреждено крыло и топливный резервуар, трое пассажиров получили травмы.

Для ликвидации возгорания и эвакуации пострадавших были задействованы службы аэропорта и представители областного управления МЧС. Учения признаны успешными.

Со слов Евгения Каковина, руководителя службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Рощино», подобные комплексные учения проводятся ежегодно. Как правило, в них участвуют девять служб аэропорта, в этот раз — четыре. Кроме того, тренировки аварийно-спасательных подразделений проводятся каждый месяц.

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Ранее «Наш город» писал, что Роман Троценко являющийся владельцем компании «Новапорт», под управление которой находится тюменский аэропорт «Рощино», попал под санкции Великобритании.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#МЧС#Аэропорт Рощино#Учения
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