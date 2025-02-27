В аэропорту Тюмени «Рощино» замечены службы МЧС с мигалками

Posted 27 февраля, 05:12
Published 27 февраля, 05:12
Modified 27 февраля, 05:15
Updated 27 февраля, 05:15
В тюменском аэропорту аварийно-спасательная группа совместно с сотрудниками МЧС отработала навыки реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Тюмень (Рощино) им. Д. И. Менделеева.
Согласно сценарию, самолет ЯК-40 совершил вынужденную посадку неподалеку от аэропорта. У лайнера оказалась сломана левая опора шасси, повреждено крыло и топливный резервуар, трое пассажиров получили травмы.
Для ликвидации возгорания и эвакуации пострадавших были задействованы службы аэропорта и представители областного управления МЧС. Учения признаны успешными.
Со слов Евгения Каковина, руководителя службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Рощино», подобные комплексные учения проводятся ежегодно. Как правило, в них участвуют девять служб аэропорта, в этот раз — четыре. Кроме того, тренировки аварийно-спасательных подразделений проводятся каждый месяц.
Ранее «Наш город» писал, что Роман Троценко являющийся владельцем компании «Новапорт», под управление которой находится тюменский аэропорт «Рощино», попал под санкции Великобритании.