Тюменцам предлагают купить пивной завод за 90 млн рублей

В объявлении указано, что пивзавод продается вместе с действующим оборудованием, которое выполнено из нержавеющей пищевой стали. Площадь производственного помещения — 313,9 квадратных метров, а самого участка — 12 соток. Земля, здание и оборудование узаконено в РАP, сертифицировано и допущено к производству.