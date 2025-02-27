nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 03:03

Published 27 февраля, 03:03

Modified 27 февраля, 03:05

Updated 27 февраля, 03:05

Тюменцам предлагают купить пивной завод за 90 млн рублей

Тюменцам предлагают купить пивной завод за 90 млн рублей

27 февраля 2025, 03:03
Фото: 1MI.
В Тюменской области выставили на продажу действующий пивоваренный завод, которых расположен в 30 километрах от Тюмени. Владелец хочет его продать за 89 миллионов рублей.

Владелец действующего пивоваренного завода в Тюменской области выставил его на продажу за 89 миллионов рублей. Данное объявление размещено на популярной площадке по продажам товаров и услуг.

В объявлении указано, что пивзавод продается вместе с действующим оборудованием, которое выполнено из нержавеющей пищевой стали. Площадь производственного помещения — 313,9 квадратных метров, а самого участка — 12 соток. Земля, здание и оборудование узаконено в РАP, сертифицировано и допущено к производству.

Действующий бизнес способен производить 900 тысяч литров пива.

Также отмечается, что пивзавод находится в 30 км от города Тюмени, в селе Богандинское.

Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменскую базу отдыха «Кулига-Парк» продали убыточной строительной компанииСладкая жизнь: в Тюмени можно съесть десерт и получить за это скидку на квартируВ Тюмень возвращаются «Светофоры», а Бастрыкин проверит ДТП с автобусом с детьми
#Ксения Мальчева#Бизнес#Тюменская область#Продажа#Объявление#Пивоваренный завод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика