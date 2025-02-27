Тюменцам предлагают купить пивной завод за 90 млн рублей

Posted 27 февраля, 03:03
Published 27 февраля, 03:03
Modified 27 февраля, 03:05
Updated 27 февраля, 03:05
Владелец действующего пивоваренного завода в Тюменской области выставил его на продажу за 89 миллионов рублей. Данное объявление размещено на популярной площадке по продажам товаров и услуг.
В объявлении указано, что пивзавод продается вместе с действующим оборудованием, которое выполнено из нержавеющей пищевой стали. Площадь производственного помещения — 313,9 квадратных метров, а самого участка — 12 соток. Земля, здание и оборудование узаконено в РАP, сертифицировано и допущено к производству.
Действующий бизнес способен производить 900 тысяч литров пива.
Также отмечается, что пивзавод находится в 30 км от города Тюмени, в селе Богандинское.