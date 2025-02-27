Тюменский опыт в развитии нефтегазовой отрасли изучает делегация из Казахстана

Posted 27 февраля, 13:17
Published 27 февраля, 13:17
Modified 3 марта, 07:49
Updated 3 марта, 07:49
Рабочая поездка является продолжением деловой миссии команды InvestTyumen в Казахстан. В числе участников делегации: представитель республиканского министерства энергетики и сотрудники нескольких профильных казахстанских компаний, в том числе «КазМунайГаз-Инжиниринг».
«Нефтегаз и наука для Казахстана и Тюменской области — это стратегически важное направление. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики — энергетики и науки. Сейчас наша команда разрабатывает план совместных мероприятий», — прокомментировал замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ТО Александр Горлатов.
В течение дня делегация из Казахстана в Тюмени посетит несколько местных предприятий ТюмениКазахстанская делегация сегодня, 27 февраля, посетит ряд предприятий региона: научно-исследовательский центр «Геосфера»; завод «Газпром ВНИИГАЗ»; и «НОВАТЭК НТЦ».
Напомним, ранее губернатор Александр Моор неоднократно подчеркивал, что укрепление отношений с Казахстаном является одним из приоритетных направлений работы правительства Тюменской области. Соседняя республика — многолетний торговый партнер региона, на его рынки местные предприниматели экспортируют свои товары.