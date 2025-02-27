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Posted 27 февраля, 13:17

Published 27 февраля, 13:17

Modified 3 марта, 07:49

Updated 3 марта, 07:49

Тюменский опыт в развитии нефтегазовой отрасли изучает делегация из Казахстана

Тюменский опыт в развитии нефтегазовой отрасли изучает делегация из Казахстана

27 февраля 2025, 13:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня Тюмень принимает гостей из Республики Казахстан. Делегация приехала в областную столицу, чтобы изучить опыт региона в нефтегазовой сфере, в том числе в сфере развития цифрового керна, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области/телегоам

Рабочая поездка является продолжением деловой миссии команды InvestTyumen в Казахстан. В числе участников делегации: представитель республиканского министерства энергетики и сотрудники нескольких профильных казахстанских компаний, в том числе «КазМунайГаз-Инжиниринг».

«Нефтегаз и наука для Казахстана и Тюменской области — это стратегически важное направление. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики — энергетики и науки. Сейчас наша команда разрабатывает план совместных мероприятий», — прокомментировал замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ТО Александр Горлатов.

В течение дня делегация из Казахстана в Тюмени посетит несколько местных предприятий ТюмениКазахстанская делегация сегодня, 27 февраля, посетит ряд предприятий региона: научно-исследовательский центр «Геосфера»; завод «Газпром ВНИИГАЗ»; и «НОВАТЭК НТЦ».

Напомним, ранее губернатор Александр Моор неоднократно подчеркивал, что укрепление отношений с Казахстаном является одним из приоритетных направлений работы правительства Тюменской области. Соседняя республика — многолетний торговый партнер региона, на его рынки местные предприниматели экспортируют свои товары.

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