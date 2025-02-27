Тюменский опыт в развитии нефтегазовой отрасли изучает делегация из Казахстана

Сегодня Тюмень принимает гостей из Республики Казахстан. Делегация приехала в областную столицу, чтобы изучить опыт региона в нефтегазовой сфере, в том числе в сфере развития цифрового керна, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

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