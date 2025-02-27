Тюменский опыт по привлечению медицинских кадров представлен на федеральном уровне

В свою очередь напомним, что кадровая политика в здравоохранении является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», Тюменской области удается укомплектовывать штаты местных больниц как молодыми, так и уже опытными специалистами.