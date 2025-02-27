Тюменский опыт по привлечению медицинских кадров представлен на федеральном уровне

Posted 27 февраля, 14:51
Published 27 февраля, 14:51
Modified 3 марта, 11:06
Updated 3 марта, 11:06
Глава ведомства представила коллегам наработки Тюменской области по привлечению кадров в медучреждения. Она отметила, в регионе благодаря системной работе удалось не только привлечь специалистов в отрасль, но и успешно адаптировать их к новым условиям.
«Программы наставничества и мотивации показали высокую эффективность. Благодаря Региональному кадровому центру (создан на базе Медицинского информационно-аналитического центра в 2023 году) привлечено 5 396 специалистов, включая 1 075 врачей и 1 999 представителей среднего медицинского персонала», — сказано в пресс-релизе департамента здравоохранения ТО.
В свою очередь напомним, что кадровая политика в здравоохранении является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», Тюменской области удается укомплектовывать штаты местных больниц как молодыми, так и уже опытными специалистами.