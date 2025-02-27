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Posted 27 февраля, 14:51

Published 27 февраля, 14:51

Modified 3 марта, 11:06

Updated 3 марта, 11:06

Тюменский опыт по привлечению медицинских кадров представлен на федеральном уровне

Тюменский опыт по привлечению медицинских кадров представлен на федеральном уровне

27 февраля 2025, 14:51
Фото: Изображение Midjourney.
Вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения обсудили на всероссийском совещании, которое проходит сегодня в Москве. Участие в нем принимают порядка 200 экспертов со всей страны. Тюменскую область на мероприятии представила директор регионального депздрава Татьяна Захарычева.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Глава ведомства представила коллегам наработки Тюменской области по привлечению кадров в медучреждения. Она отметила, в регионе благодаря системной работе удалось не только привлечь специалистов в отрасль, но и успешно адаптировать их к новым условиям.

«Программы наставничества и мотивации показали высокую эффективность. Благодаря Региональному кадровому центру (создан на базе Медицинского информационно-аналитического центра в 2023 году) привлечено 5 396 специалистов, включая 1 075 врачей и 1 999 представителей среднего медицинского персонала», — сказано в пресс-релизе департамента здравоохранения ТО.

В свою очередь напомним, что кадровая политика в здравоохранении является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», Тюменской области удается укомплектовывать штаты местных больниц как молодыми, так и уже опытными специалистами.

Штат сотрудников тюменской райбольницы стал больше сразу на три специалиста
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