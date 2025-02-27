Тюменец без машины накопил рекордное число штрафов от ГАИ

Posted 27 февраля, 11:35
Published 27 февраля, 11:35
Modified 27 февраля, 11:37
Updated 27 февраля, 11:37
В области насчитывается четверо «злостных» неплательщиков штрафов за нарушения за рулем. Каждый из них задолжал в бюджет более 100 тыс. рублей. Еще 34 жителя области скопили штрафов на 50 тыс. рублей и больше.
«Самую большую задолженность имеет 19-летний „бесправник“, не имеющий автомобиля. Его задолженность — 158 тыс. рублей, в том числе девять штрафов за управление транспортом без водительского удостоверения», — рассказал начальник Управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер.
Он предупредил, что поимка должников — вопрос времени. С помощью комплекса «Паутина» сотрудники инспекции задержат всех, кто не оплатил штрафы вовремя.
Так, в Тюмени задержали 39-летнего владельца «Фольксваген Гольф». Лихач накопил 39 штрафов за превышение скорости. После задержания он оплатил всю сумму задолженности — 30,5 тыс. рублей
В конце 2024 года тюменская ГАИ поймала лихача-рекордсмена, который накопил 235 штрафов. Тюменец на время лишился автомобиля.