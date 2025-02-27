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Posted 27 февраля, 11:35

Published 27 февраля, 11:35

Modified 27 февраля, 11:37

Updated 27 февраля, 11:37

Тюменец без машины накопил рекордное число штрафов от ГАИ

Тюменец без машины накопил рекордное число штрафов от ГАИ

27 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Госавтоинспекция по Тюменской области назвала рекордсменов по количеству неоплаченных штрафов. Свыше 150 тыс. рублей должен бюджету тюменец без машины и без водительских прав.

В области насчитывается четверо «злостных» неплательщиков штрафов за нарушения за рулем. Каждый из них задолжал в бюджет более 100 тыс. рублей. Еще 34 жителя области скопили штрафов на 50 тыс. рублей и больше.

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«Самую большую задолженность имеет 19-летний „бесправник“, не имеющий автомобиля. Его задолженность — 158 тыс. рублей, в том числе девять штрафов за управление транспортом без водительского удостоверения», — рассказал начальник Управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер.

Он предупредил, что поимка должников — вопрос времени. С помощью комплекса «Паутина» сотрудники инспекции задержат всех, кто не оплатил штрафы вовремя.

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Так, в Тюмени задержали 39-летнего владельца «Фольксваген Гольф». Лихач накопил 39 штрафов за превышение скорости. После задержания он оплатил всю сумму задолженности — 30,5 тыс. рублей

В конце 2024 года тюменская ГАИ поймала лихача-рекордсмена, который накопил 235 штрафов. Тюменец на время лишился автомобиля.

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