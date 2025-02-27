Силовики устроили облаву на мигрантов-уклонистов в Тюмени

Posted 27 февраля, 11:07
Published 27 февраля, 11:07
Modified 27 февраля, 11:09
Updated 27 февраля, 11:09
Сотрудники военкоматов, Следственного комитета и миграционного управления МВД решили действовать вместе. Они провели большой рейд по кафе и торговым точкам, где чаще всего работают иностранцы.
«Сегодня было выявлено 16 лиц, не имеющих гражданства РФ, и 8 граждан РФ, кто не состоит на воинском учете. Граждан отправили в военкоматы для постановки на учет», — рассказал один из сотрудников СКР, участвовавших в рейде.
16 нелегальных мигрантов выдворят из страны. Еще четверых оштрафовали за незаконную работу, пишет 72 ру.
В начале февраля после рейдов по тюменским кафе и магазинам девять нелегально прибывших иностранцев отправились туда, откуда они приехали. Двум назначили штраф, еще пятеро оказались нарушителями других статей КоАП РФ.