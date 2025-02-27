nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 11:07

Published 27 февраля, 11:07

Modified 27 февраля, 11:09

Updated 27 февраля, 11:09

Силовики устроили облаву на мигрантов-уклонистов в Тюмени

Силовики устроили облаву на мигрантов-уклонистов в Тюмени

27 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Силовики прошли с проверками по торговым точкам в Тюмени. Целью рейдов были мигранты-уклонисты. Пойманных нарушителей отправили в военкомат.

Сотрудники военкоматов, Следственного комитета и миграционного управления МВД решили действовать вместе. Они провели большой рейд по кафе и торговым точкам, где чаще всего работают иностранцы.

Не хватило места: на тюменской трассе остановили машину с мигрантом в багажнике
Узнать подробнее
«Сегодня было выявлено 16 лиц, не имеющих гражданства РФ, и 8 граждан РФ, кто не состоит на воинском учете. Граждан отправили в военкоматы для постановки на учет», — рассказал один из сотрудников СКР, участвовавших в рейде.

16 нелегальных мигрантов выдворят из страны. Еще четверых оштрафовали за незаконную работу, пишет 72 ру.

В начале февраля после рейдов по тюменским кафе и магазинам девять нелегально прибывших иностранцев отправились туда, откуда они приехали. Двум назначили штраф, еще пятеро оказались нарушителями других статей КоАП РФ.

Читайте также:
Под окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушкиВ Тюмени девочка повредила позвоночник, упав на обледеневшем крыльцеБастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Мигранты#Военкомат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика