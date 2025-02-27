Обновленный КАМАЗ-54901 оказался более экономичным в сравнении с грузовиками из Китая

Posted 27 февраля, 06:02
Published 27 февраля, 06:02
Modified 27 февраля, 07:03
Updated 27 февраля, 07:03
Этот грузовик экономно расходует топливо по сравнению с китайскими конкурентами, а также задает новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности, сообщает inkazan.ru.
Модель на новой компонентной базе тестировалась в рамках специального заезда, который проходил на трассе М-11 «Нева». Его организаторы — компания «КАМАЗ» и грузоперевозчики.
В заезде участвовали четыре грузовика. Они проехали расстояние 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга. Наряду с усовершенствованными моделями КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR в заезде участвовали китайские тягачи Shacman и Sitrak. Все грузовики были загружены товарами от Wildberries. Груз был одинакового веса. Другие параметры заезда также были унифицированы. Чистоту эксперимента контролировал Федор Лапшин, редактор журнала «Авторевю», преодолевший лично весь маршрут в разных кабинах грузовиков.
При съемках репортажа журналист подчеркнул важность экономичности грузовой техники. До начала специальной военной операции КАМАЗ и европейские производители постоянно проводили тренинги по экономичному вождению, во время которого особое внимание уделялось расходу топлива.
«Потом к нам пришли китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, КАМАЗ становится сильнее, и вот мы оказались на площадке перевозчика NATCAR», — сказал Лапшин.
Все участники заезда преодолели маршрут успешно — без поломок и происшествий. На финише организаторы измерили расход топлива. Обратим внимание, что замер проводился не по данным бортовых компьютеров, а по фактическому литражу дозаправки баков. Наибольшую экономичность в расходе топлива показала флагманская модель КАМАЗ-54901, изготовленная с применением современных высокотехнологичных конструктивных решений. Средний расход на сто километров у этой антисанкционной версии тягача составил 25,2 литра. Второе место у модели Shacman — 25,4 л на 100 км, третье у КАМАЗ-54902 — 26,1 л на 100 км, четвертое у Sitrak — 28,9 л на 100 км.
За счет высоких эксплуатационных характеристик КАМАЗ-54901 за короткий срок смог завоевать доверие грузоперевозчиков и стал широко востребованным на российском авторынке.