Обновленный КАМАЗ-54901 оказался более экономичным в сравнении с грузовиками из Китая

Все участники заезда преодолели маршрут успешно — без поломок и происшествий. На финише организаторы измерили расход топлива. Обратим внимание, что замер проводился не по данным бортовых компьютеров, а по фактическому литражу дозаправки баков. Наибольшую экономичность в расходе топлива показала флагманская модель КАМАЗ-54901, изготовленная с применением современных высокотехнологичных конструктивных решений. Средний расход на сто километров у этой антисанкционной версии тягача составил 25,2 литра. Второе место у модели Shacman — 25,4 л на 100 км, третье у КАМАЗ-54902 — 26,1 л на 100 км, четвертое у Sitrak — 28,9 л на 100 км.