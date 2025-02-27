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Posted 27 февраля, 06:44

Published 27 февраля, 06:44

Modified 27 февраля, 06:46

Updated 27 февраля, 06:46

Начальник Военного учебного центра ТюмГУ награжден медалью «За боевые отличия»

Начальник Военного учебного центра ТюмГУ награжден медалью «За боевые отличия»

27 февраля 2025, 06:44
Фото: Дмитрий Сиялов.
Полковник Дмитрий Маврин, начальник Военного учебного центра при Тюменском госуниверситете, награжден медалью «За боевые отличия». Соответствующий приказ подписан Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым.

За годы военной службы Дмитрий Маврин прошел путь от курсанта Военно-инженерной академии до командира подразделения инженерных войск. Сегодня является ветераном боевых действий и специальной военной операции. ВУЦ ТюмГУ полковник возглавляет с декабря 2023 года, где и передает знания и опыт сегодняшним студентам, осваивающим программы военной подготовки. Накануне военнослужащий получил награду за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни.

Отметим, этой весной начнется новый набор желающих пройти обучение в Военном учебном центре и получить воинское звание рядового или сержанта запаса. В случае успешного обучения в ВУЦ и прохождения итоговой аттестации по окончании университета обучающимся будет присвоено воинское звание и выдан военный билет.

На организационные встречи приглашаются студенты первого курса. Они пройдут 4 марта в 14:00 часов и 5 марта в 15 часов 45 минут в аудитории № L 300 Финансово-экономического института (улица Ленина, 16). На мероприятии состоится презентация Военного учебного центра, а также будут даны пояснения об отборе и порядке обучения.

Патриотическое воспитание молодого поколения — одно из приоритетных направлений деятельности университета. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта работа, которую курирует Управление молодежной политики вуза и проректор по воспитательной работе Ольга Загвязинская, приобретает особое значение. В 2025 году пройдут различные культурно-массовые, научные и спортивные мероприятия, приуроченные к теме.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#Студенты#ТюмГУ#Награда#Ветераны#Министр обороны#Ветераны боевых действий#Специальная военная операция
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