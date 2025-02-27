Начальник Военного учебного центра ТюмГУ награжден медалью «За боевые отличия»

За годы военной службы Дмитрий Маврин прошел путь от курсанта Военно-инженерной академии до командира подразделения инженерных войск. Сегодня является ветераном боевых действий и специальной военной операции. ВУЦ ТюмГУ полковник возглавляет с декабря 2023 года, где и передает знания и опыт сегодняшним студентам, осваивающим программы военной подготовки. Накануне военнослужащий получил награду за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни.