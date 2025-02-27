Начальник Военного учебного центра ТюмГУ награжден медалью «За боевые отличия»

Posted 27 февраля, 06:44
Published 27 февраля, 06:44
Modified 27 февраля, 06:46
Updated 27 февраля, 06:46
За годы военной службы Дмитрий Маврин прошел путь от курсанта Военно-инженерной академии до командира подразделения инженерных войск. Сегодня является ветераном боевых действий и специальной военной операции. ВУЦ ТюмГУ полковник возглавляет с декабря 2023 года, где и передает знания и опыт сегодняшним студентам, осваивающим программы военной подготовки. Накануне военнослужащий получил награду за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни.
Отметим, этой весной начнется новый набор желающих пройти обучение в Военном учебном центре и получить воинское звание рядового или сержанта запаса. В случае успешного обучения в ВУЦ и прохождения итоговой аттестации по окончании университета обучающимся будет присвоено воинское звание и выдан военный билет.
На организационные встречи приглашаются студенты первого курса. Они пройдут 4 марта в 14:00 часов и 5 марта в 15 часов 45 минут в аудитории № L 300 Финансово-экономического института (улица Ленина, 16). На мероприятии состоится презентация Военного учебного центра, а также будут даны пояснения об отборе и порядке обучения.
Патриотическое воспитание молодого поколения — одно из приоритетных направлений деятельности университета. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта работа, которую курирует Управление молодежной политики вуза и проректор по воспитательной работе Ольга Загвязинская, приобретает особое значение. В 2025 году пройдут различные культурно-массовые, научные и спортивные мероприятия, приуроченные к теме.